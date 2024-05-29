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MÜGE ANLI CANLI İZLE! 29 Mayıs Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? #128250

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Müge Anlı'nın 29 Mayıs'taki son bölümüne dair detaylar merak ediliyor. Programın canlı izleme linki ve son bölümde yaşananlar hakkında bilgi almak isteyenler haberimizde detayları bulabilirler.

Müge Anlı'nın 29 Mayıs tarihli canlı yayınına dair izleme linki ve son bölüm özeti merak ediliyor. Müge Anlı'nın son bölümünde yaşananlar ve detayları ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz. MÜGE ANLI CANLI İZLE! 29 Mayıs Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

  • Selin'in kaybolmadan önce görüştüğü arkadaşı konuştu. ''Selin'in borcu yüzünden gerginlik yaşandı''
  • Ardında pek çok soru işareti bırakarak sırra kadem basan Selin Öztürk'ün kaybolmadan önce görüştüğü arkadaşları yayında gündeme gelmişti. Bahsi geçen Selin Öztürk'ün arkadaşı Merve Uzun konuştu. Merve Hanım, Tolga'nın kendisini almaya geldiğini arabanın içinde Selin'in de olduğunu söyledi. Selin'in banka kartı yüzünden gerginlik çıktığını söylerken Selin'in kaybolmasından sonra Tolga'nın çok umursamaz olduğunu iddia etti.
  • Borcu yüzünden öldürüldüğü şüphesi. ''Selin, arkadaşlarına 'sizin yüzünüzden beni öldürecekler' dedi''
  • İsmini vermek istemeyen izleyici, bir ay önce kadar yayında olan Muhammet Bey'i çok iyi hatırladığını söyledi. Balkonda oturdukları sırada Selin Öztürk'ün feryadını duyduklarını yanındaki arkadaşına 'sizin yüzünüzden beni öldürecekler' dediğini Selin'in birinden çok korktuğunu anlattı.
  • 76 yaşında hem annelik hem babalık yaptı. 46 yaşındaki oğlu, yuvarlak ekmek yememek için kaçtı.
  • 46 yaşındaki Bülent Dalgın'dan 27 gündür haber yok. Müge Anlı, Bülent Dalgın'la ilgili hiçbir telefon almadıklarını ama aramaya devam ettiklerini söyledi.
  • 18 yaşındaki Lamia Sayınkarakaya aranıyor.
  • Üniversite sınavına hazırlanırken çalışmaya başlayan Lamia, çalıştığı dükkanın sahibiyle kaçtı iddiası. Annesi canlı yayında kızına seslendi. Kızının kaçırıldığından şüphelenen kadın Müge Anlı'dan yardım istedi. Lamia, 47 yaşındaki şahsın yanında mı?
  • Annesi hayatından endişe ediyordu. 18 yaşındaki genç kız canlı yayında.
  • Yayına bağlanan genç kız, 47 yaşındaki şahsı sevdiğini ama onunla birlikte olmadığını apartta kaldığını, üniversite okuyacağını ve evlenmeyeceğini söyledi.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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