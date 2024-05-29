2024 TEMMUZ'DA EMEKLİYE ZAM SON GELİŞME #128204 Emekliye Temmuz'da zam yapılacak mı? En düşük emekli maaşı ne kadar?

Emekliye Temmuz'da zam yapılacak mı? En düşük emekli maaşı ne kadar? 2024 Temmuz ayı zammı ne kadar yapılacağı ve SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ne kadar maaş aldıkları gündeme geliyor. Emekliler, maaşlarına yıl içinde Ocak ve Temmuz aylarında zam alıyorlar. 2024 Ocak ayında emekli maaşlarına %49,25 oranında zam yapılmıştı. Temmuz ayı zammı için süre daralırken, 4 aylık oranlar netleşti ve gözler Mayıs ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Emekli maaş zam oranı yüzde kaç? Detaylar haberimizdedir…

EMEKLİYE TEMMUZ'DA ZAM VAR MI?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, enflasyon ilk 4 ayda yüzde 18.72 oldu. Mayıs enflasyonu ise gelecek hafta netleşecek. Merkez Bankası anketleri TÜFE'nin mayısta yüzde 3.04, haziranda yüzde 2.56 civarında gerçekleşeceğini gösteriyor. Tahminler tutarsa 6 aylık TÜFE yüzde 25.5 düzeyine çıkacak.

EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Bu durumda işçi emeklileri yüzde 25.5, memur ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 9.1 enflasyon farkı, yüzde 10 toplu sözleşme zammı olmak üzere toplam yüzde 20'de kalacak. Enflasyonun bu şekilde gerçekleşmesi ve ilave zam yapılmaması halinde en düşük memur emeklisinin aylığı 12 bin 920 liradan 15 bin 504 liraya, en düşük işçi emeklisinin aylığı 10 bin 478 liradan 13 bin 146 liraya çıkacak. Kök aylığı 8 bin lira olup 10 bin lira emekli aylığı alanların kök aylığı 10 bin 37 lira, 10 bin lira olanların 12 bin 546 lira olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi beklentileri doğrultusunda en düşük emekli maaşına %25,46 oranında zam yapılması öngörülüyor. Hali hazırda 10.000 TL olan en düşük emekli maaşı, bu oran doğrultusunda yapılan hesaplamalar sonucunda, ek bir refah payı artışı yapılmazsa 12.500 TL seviyesine yükselecek. Bu zamdan SSK ve BAĞ-KUR emeklileri de faydalanacak.