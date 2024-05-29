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Survivor'da dün akşam kim elendi? Survivor Özgür elendi mi? 29 Mayıs Survivor'a kim veda etti?

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Survivor Özgür elendi mi? Survivor'da 29 Mayıs akşamı kimin adaya veda ettiği merak konusu oldu. Dokunulmazlık oyunları ve karma düello mücadelelerinin ardından, Survivor All Star 2024'te hangi yarışmacının elendiği büyük bir heyecanla bekleniyor. Eleme adayları arasında yer alan Özgür'ün durumu ise en çok merak edilenler arasında. Peki, Survivor Özgür elendi mi? 29 Mayıs Survivor'a kim veda etti?

Survivor'da dün akşam kim elendi? 29 Mayıs Survivor'a kim veda etti? Eleme adayları kimler? TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star programında her hafta bir yarışmacı adaya veda ediyor. Survivor'da kim elendi? Survivor Özgür elendi mi merak ediliyor. Survivor'da dün akşam kim elendi? Detaylar haberimizdedir…

SURVİVOR'DA DÜN AKŞAM KİM ELENDİ?

Survivor'da düello eşleşmeleri, performans yüzdelerine göre belirleniyor. İlk turda Seda ile Batuhan, Ogeday ile Özgür karşı karşıya geldi. Ogeday ve Özgür arasındaki mücadele berabere geçti ancak Ogeday 5-3'lük skorla kazandı ve adaylıktan adını sildirdi. Özgür ise finalde tekrar yarışmak zorunda kaldı.

Survivor'da dün akşam kim elendi? Survivor Özgür elendi mi? 29 Mayıs Survivor'a kim veda etti?

SURVİVOR ÖZGÜR ELENDİ Mİ?

Diğer eşleşmede, Seda ile Batuhan karşılaştı. Bu turda Batuhan Karacakaya 5-1'lik skorla galip geldi ve adada kalmayı başardı. Seda ise finalde yeniden mücadele etmek zorunda kaldı. Finalde Özgür ve Seda karşı karşıya geldi. Güçlü iki yarışmacının mücadelesinde Seda Ocak, 5-2'lik skorla galip gelerek adaylıktan adını sildirdi ve adada kalmaya devam etti. Final düellosunda Seda'ya yenilen Özgür Tetik ise 5-2'lik skorla adaya veda eden isim oldu.

Survivor'da dün akşam kim elendi? Survivor Özgür elendi mi? 29 Mayıs Survivor'a kim veda etti?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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