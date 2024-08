Başarılı Fransız aktör Alain Delon'un ölüm nedeni ve hayatı hakkında detaylar merak konusu oldu. Sevenleri Alanin Delon'un neden öldüğünü ve hayatına dair detayları öğrenmek için araştırmalarına başladılar. Alain Delon kimdir, öldü mü? Alain Delon kaç yaşındaydı, neden öldü? Detaylar haberimizdedir...

ALAIN DELON NEDEN ÖLDÜ?

2019 yılında felç geçiren ve bu olayın ardından sahnelerden uzaklaşan Alain Delon, son olarak bir polis operasyonuyla gündeme geldi. Geçtiğimiz aylarda, aktörün Paris'in yaklaşık 135 kilometre güneyinde bulunan Douchy-Montcorbon'daki evinde yapılan aramada, 72 silah ve 3 binden fazla mermi bulundu. Felç geçirdikten sonra Delon'un sağlık durumu giderek kötüleşti. Fransız medyasında yer alan haberlere göre, ünlü aktörün başka ciddi bir rahatsızlığının daha olduğu iddia ediliyor, ancak bu hastalık henüz açıklanmadı.

ALAIN DELON KİMDİR?

Tam adı Alain Fabien Maurice Marcel Delon olan ünlü aktör, 8 Kasım 1935'te Fransa'da doğdu. Fransız sinemasının ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Delon, 1960'ların başından 1980'lerin ortalarına kadar Avrupa'nın en tanınmış aktörlerinden biri olarak ün kazandı. Özellikle Rocco and His Brothers (1960), Plein Soleil (1960), L'Eclisse (1962), The Leopard (1963), The Yellow Rolls-Royce (1965), Lost Command (1966), Le Samouraï (1967) ve Notre histoire (1984) gibi filmlerle büyük takdir topladı. 1985 yılında Notre histoire (1984) filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu César Ödülü'ne layık görüldü.

1991 yılında Fransa'nın Onur Nişanı'nı alan Delon, 45. Berlin Uluslararası Film Festivali'nde Onursal Altın Ayı ödülünü ve 2019 Cannes Film Festivali'nde Onursal Palme d'Or ödülünü kazandı. Kariyeri boyunca Luchino Visconti, Jean-Luc Godard, Jean-Pierre Melville, Michelangelo Antonioni ve Louis Malle gibi ünlü yönetmenlerle çalıştı.

2006 yılında İstanbul Film Festivali'ne katılması beklenen Delon, kalp sorunları nedeniyle bu katılımını iptal etmiş, aynı dönemde tiyatro oyunlarını da durdurmak zorunda kalmıştı.

Delon'un babaannesi Korsikalı, baba tarafı Güney Fransa'dan, anne tarafı ise Alsas bölgesindendir. Anne ve babası, Delon henüz çocukken ayrıldılar. 1964-1969 yılları arasında Nathalie Delon ile evli kalan aktörün bu evlilikten Anthony Delon adında bir oğlu oldu. Ayrıca Christian Aaron Boulogne, Rosalie Van Breemen'dan Alain-Fabien Delon ve Anouchka Delon adında dört çocuğu daha vardır. Delon, aynı zamanda büyük bir resim ve heykel koleksiyonuna sahipti.