Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ ülkelerinin petrol üretiminde kesintiye gitmesi fiyatları yukarıya çekmişti. Biden ise fiyatları aşağı çekecek bir hamleye hazırlanıyor. Bu gelişmenin üzerine, Akaryakıta indirim var mı? Akaryakıt fiyatları düşecek mi? Benzinde, motorinde, mazotta indirim olacak mı? Merak edildi.

Akaryakıta indirim var mı? Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ ülkelerinin petrol üretiminde kesintiye gitmesi fiyatları yukarıya çekmişti. Biden ise fiyatları aşağı çekecek bir hamleye hazırlanıyor. Bu gelişmenin üzerine, Akaryakıta indirim var mı? Akaryakıt fiyatları düşecek mi? Benzinde, motorinde, mazotta indirim olacak mı? Merak edildi. İşte detaylar...

AKARYAKITA İNDİRİM VAR MI?

Petrol fiyatlarının 89 dolara kadar düşmesinin ardından Ukrayna-Rusya Savaşı'nda tansiyonun yeniden artması ve OPEC+ ülkelerinin petrol üretiminde kısıtlamaya gitmişti. Bu gelişmelerin ardından brent petrolün varil fiyatı 97 dolarlara kadar çıkmıştı. ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin stratejik petrol rezervinden 15 milyon varil petrolün kullanıma sunulmasını planlıyor. Böylece Washington, fiyatları düşürmeyi hedefliyor.

15 MİLYON VARİL SATILACAK

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın çarşamba günü ABD enerji güvenliğinin güçlendirilmesi, üretimin teşvik edilmesi ve maliyetlerin düşürülmesine yönelik yeni eylemleri duyuracağı aktarıldı. Bu kapsamda Enerji Bakanlığı'nın aralık ayında teslim edilmek üzere stratejik petrol rezervinden 15 milyon varil için çarşamba günü satış bildirimi yayımlayacağı belirtildi.

1984'DEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE

ABD Başkanı Biden, mart ayında, ülke genelinde benzin fiyatlarını düşürmeye yardımcı olmak için stratejik petrol rezervinden toplamda 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya sürülmesine izin vermişti. Bu satışların ardından ABD'nin stratejik rezervindeki ham petrol oranı 1984'ten bu yana en düşük seviyeye inmişti.

BETROL FİYATLARI 90 DOLAR SEVİYESİNDE

Brent petrolün fiyatı geçtiğimiz günlerde fiyatı 97 dolara kadar çıkarken, şuan 90 dolar seviyesinde seyrediyor. Biden'ın bu hamlesinden sonra petrol fiyatlarının da düşmesi bekleniyor.

BRENT PETROL FİYATI

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 90,28 dolardan işlem görüyor.

Dün 92,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,03 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.46 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,28 artarak 90,28 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,70 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, petrol talebine ilişkin endişelerin hafiflemesi etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 1 milyon 270 bin varil düşüş tahmin edildiğini açıkladı.

Dünyanın en büyük petrol üreticisi ve tüketicisi ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüş öngörüsü talep endişelerini hafifletti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.

ABD'de açıklanan makroekonomik veri ve şirket finansal sonuçlarının resesyon endişelerini hafifletmesi de fiyatların yükselişini destekledi.

ABD'de Bank of America'nın ardından dün de Goldman Sachs, Johnson & Johnson, Lockheed Martin, United Airlines ve Netflix gibi önde gelen şirketlerin 3. çeyrek finansal sonuçları beklentilerden güçlü geldi.

Gelecek döneme ilişkin iyimserliği artıran finansal sonuçlar resesyon endişelerinin de hafiflemesini beraberinde getirirken, dün Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre de iş gücü piyasasının gücünü koruduğunu, mevcut ekonomik verilerin resesyona işaret etmediğini söyledi.

ABD stratejik petrol rezervinden 15 milyon varil petrolü kullanıma sunuyor

Brent petrolün varil fiyatı dün ABD'nin stratejik petrol rezervinden 15 milyon varil petrolün kullanıma sunacağına ilişkin haber akışı ve Çin ekonomisine ilişkin endişelerle 88,77 dolara kadar gerilemişti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün enerji güvenliğinin güçlendirilmesi, üretimin teşvik edilmesi ve maliyetlerin düşürülmesine yönelik yeni eylemleri duyuracağı aktarıldı.

Açıklamada, bu kapsamda Enerji Bakanlığının aralık ayında teslim edilmek üzere stratejik petrol rezervinden 15 milyon varil için bugün satış bildirimi yayımlayacağı belirtildi.

Söz konusu satışın mart ayında açıklanan 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya sürülmesi kararını tamamlayacağı kaydedilen açıklamada, Biden'ın gerekirse bu kış stratejik petrol rezervinden ek satışlara hazır olması için Enerji Bakanlığına çağrıda bulunacağı ifade edildi.

Öte yandan, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de takvimde yer alan veriler açıklanmamaya devam ederken, herhangi bir bilgi verilmemesi ülke ekonomisine yönelik endişeleri artırıyor.

Pazartesi günü Çin Ulusal İstatistik Bürosu, aralarında dün açıklanması beklenen 3. çeyrek büyümenin de bulunduğu bazı ekonomik verilerin yayınlanmasını bir gerekçe göstermeden ertelemişti.

Brent petrolde teknik olarak 90,46 ile 90,79 dolar aralığının direnç, 90,13 ile 89,80 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI

19.10.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95(Excellium95) TL/lt: 20,62 TL

Gazyağı TL/lt: 25,22 TL

Motorin TL/lt: 27,37 TL

Motorin (Excellium) TL/lt: 27,42 TL

Kalorifer Yakıtı TL/Kg: 20,22 TL

Fuel Oil TL/Kg: 16,28 TL

LPG NE KADAR?

Güncel LPG Fiyatları (Aygaz tarafından EPDK'ya bildirilen KDV dahil tavan satış fiyatıdır.)

Ankara LPG fiyatı: 10.29 TL/ LT

İzmir LPG fiyatı: 10.03 TL/ LT

Bursa LPG fiyatı: 10.02 TL/ LT

Antalya LPG fiyatı: 10.15 TL/ LT

Konya LPG fiyatı: 10.29 TL/ LT

Adana LPG fiyatı: 10.12 TL/ LT

BENZİN, MOTORİN LİTRE FİYATI İSTANBUL'DA KAÇ TL, NE KADAR?

Türkiye Petrolleri 19 Ekim 2022 İstanbul benzin ve motorin fiyatları şu şekildedir: