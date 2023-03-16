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AFAD son depremler (GÜNCEL) Deprem mi oldu? İstanbul'da Ankara'da İzmir'de deprem mi oldu? 16 Mart AFAD son depremler listesi!

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AFAD son depremler (GÜNCEL) Deprem mi oldu? İstanbul'da Ankara'da İzmir'de deprem mi oldu? 16 Mart AFAD son depremler listesi!

AFAD son depremler listesi! İstanbul'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi oldu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? Deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri! İşte, Yakınımdaki deprem nerede oldu? Yanıtı haberimizde...

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu toplandıTBMM Deprem Araştırma Komisyonu toplandı
Bolu'da korkutan deprem!Bolu'da korkutan deprem!

Afad son depremler! Deprem olduğunu hissedenler yakınımdaki deprem araştırması yapmakta. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İstanbul'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlik(Km)TipBüyüklükYerDeprem Id
2023-03-16 22:46:4240.78931.5538.7ML1.0Merkez (Bolu)563871
2023-03-16 22:38:3837.87936.6377.0MW3.7Onikişubat (Kahramanmaraş)563868
2023-03-16 22:21:1438.07437.5227.0ML2.5Elbistan (Kahramanmaraş)563870
2023-03-16 22:14:1738.06837.5274.92ML2.5Elbistan (Kahramanmaraş)563867
2023-03-16 22:12:1237.89337.8237.0ML1.9Gölbaşı (Adıyaman)563869
2023-03-16 22:06:4637.95138.067.0ML2.2Doğanşehir (Malatya)563866
2023-03-16 21:46:3137.27536.9878.95ML2.1Pazarcık (Kahramanmaraş)563864
2023-03-16 21:42:4437.67636.0667.09ML3.0Kozan (Adana)563865
2023-03-16 21:13:0536.14236.1467.0ML2.7Defne (Hatay)563861
2023-03-16 21:02:3438.02737.7147.0ML1.9Doğanşehir (Malatya)563863
2023-03-16 20:52:4337.61437.3187.0ML1.5Pazarcık (Kahramanmaraş)563860
2023-03-16 20:40:5938.24338.8037.0ML2.0Pütürge (Malatya)563858
2023-03-16 20:36:3738.04736.5227.02ML2.0Göksun (Kahramanmaraş)563859
2023-03-16 20:31:4640.77231.5098.56ML2.5Merkez (Bolu)563851
2023-03-16 20:30:3040.75831.5027.7ML2.0Merkez (Bolu)563856
2023-03-16 20:19:1640.79231.5417.0ML2.1Merkez (Bolu)563855
2023-03-16 20:18:1540.80931.5247.0ML3.1Yığılca (Düzce)563850
2023-03-16 20:15:1137.78637.6357.0ML2.5Gölbaşı (Adıyaman)563857
2023-03-16 20:13:3340.75331.5034.15ML1.5Merkez (Bolu)563854
2023-03-16 20:09:3637.66436.0567.0ML3.1Kozan (Adana)563849
2023-03-16 20:05:2840.80531.54713.29ML1.2Merkez (Bolu)563853
2023-03-16 20:02:2840.77731.5087.0ML1.2Merkez (Bolu)563852
2023-03-16 19:52:1338.28837.2417.47ML1.8Elbistan (Kahramanmaraş)563847
2023-03-16 19:41:5737.33937.0487.0ML1.3Pazarcık (Kahramanmaraş)563848
2023-03-16 19:38:5837.8136.266.92ML2.1Andırın (Kahramanmaraş)563843
2023-03-16 19:38:2740.77231.527.79ML2.7Merkez (Bolu)563845
2023-03-16 19:36:1237.32537.0185.14ML2.1Türkoğlu (Kahramanmaraş)563841
2023-03-16 19:36:0140.77231.5047.1MW3.9Merkez (Bolu)563839
2023-03-16 19:34:2038.15637.317.0ML1.7Elbistan (Kahramanmaraş)563844
2023-03-16 19:19:5138.27238.3397.82ML2.0Battalgazi (Malatya)563838
2023-03-16 19:19:3839.34826.2727.35ML3.0Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [16.83 km] Ayvacık (Çanakkale)563836
2023-03-16 19:15:4138.11838.57.0ML1.9Sincik (Adıyaman)563840
2023-03-16 19:11:3037.16938.10910.1ML2.3Birecik (Şanlıurfa)563846
2023-03-16 19:10:0437.62535.3587.0ML1.9Aladağ (Adana)563837
2023-03-16 19:04:1838.34337.4737.0ML1.4Elbistan (Kahramanmaraş)563842
2023-03-16 18:56:3636.19635.8446.95ML2.5Akdeniz - [10.06 km] Samandağ (Hatay)563834
2023-03-16 18:53:5837.23136.6947.0ML2.2Türkoğlu (Kahramanmaraş)563835
2023-03-16 18:50:3339.74440.6557.09ML2.4Aşkale (Erzurum)563823
2023-03-16 18:46:5337.92538.0277.0ML1.4Doğanşehir (Malatya)563832
2023-03-16 18:39:5838.11636.5016.95ML2.0Göksun (Kahramanmaraş)563830
2023-03-16 18:36:5137.79936.2887.44ML2.1Andırın (Kahramanmaraş)563824
2023-03-16 18:36:3437.93928.7836.03ML1.6Sarayköy (Denizli)563826
2023-03-16 18:36:0137.2737.0297.0ML1.1Pazarcık (Kahramanmaraş)563829
2023-03-16 18:33:5538.07838.1417.0ML1.6Doğanşehir (Malatya)563825
2023-03-16 18:29:5937.06428.4127.07ML1.7Ula (Muğla)563828
2023-03-16 18:19:4937.94728.7777.0ML2.7Buharkent (Aydın)563833
2023-03-16 18:19:4138.02136.37312.2ML1.8Göksun (Kahramanmaraş)563831
2023-03-16 18:18:1538.03637.3187.0ML2.0Nurhak (Kahramanmaraş)563827
2023-03-16 18:08:3038.16338.5277.0ML1.2Battalgazi (Malatya)563820
2023-03-16 18:05:5137.40737.1787.0ML0.8Pazarcık (Kahramanmaraş)563817
2023-03-16 17:58:3537.86136.4646.89ML1.8Göksun (Kahramanmaraş)563821
2023-03-16 17:55:0440.79931.5418.61ML1.5Merkez (Bolu)563814
2023-03-16 17:50:4738.60440.4997.0ML2.1Genç (Bingöl)563822
2023-03-16 17:49:0637.90436.2697.0ML1.9Saimbeyli (Adana)563819
2023-03-16 17:45:1940.78231.5417.1ML1.0Merkez (Bolu)563816
2023-03-16 17:44:4540.79231.4927.0ML1.2Yığılca (Düzce)563815
2023-03-16 17:39:5638.09838.2387.0ML1.6Çelikhan (Adıyaman)563812
2023-03-16 17:36:4838.57839.7637.0ML2.3Palu (Elazığ)563809
2023-03-16 17:34:3638.3438.2727.0ML1.6Yeşilyurt (Malatya)563808
2023-03-16 17:32:1638.08236.5697.02ML3.0Göksun (Kahramanmaraş)563802
2023-03-16 17:30:1138.2737.2767.0ML1.7Elbistan (Kahramanmaraş)563807
2023-03-16 17:27:4838.20137.81925.1ML1.8Doğanşehir (Malatya)563804
2023-03-16 17:22:2438.10938.3187.0ML1.7Çelikhan (Adıyaman)563810
2023-03-16 17:15:2637.18936.8969.2ML0.8Nurdağı (Gaziantep)563813
2023-03-16 17:12:4438.23634.8036.99ML1.5Merkez (Niğde)563811
2023-03-16 17:11:2138.14138.5787.0ML1.6Battalgazi (Malatya)563806
2023-03-16 17:04:5638.22738.0987.0ML1.8Yeşilyurt (Malatya)563805
2023-03-16 17:04:4538.09338.5147.0ML2.0Sincik (Adıyaman)563803
2023-03-16 17:02:1238.12637.2258.09ML1.8Elbistan (Kahramanmaraş)563801
2023-03-16 17:01:1338.06138.3387.01ML1.4Çelikhan (Adıyaman)563800
2023-03-16 16:56:2838.0938.467.0ML2.7Çelikhan (Adıyaman)563797
2023-03-16 16:50:4538.09836.5317.0ML2.8Göksun (Kahramanmaraş)563799
2023-03-16 16:42:0737.57137.2357.87ML2.6Pazarcık (Kahramanmaraş)563789
2023-03-16 16:40:1138.16838.6277.0ML1.4Pütürge (Malatya)563791
2023-03-16 16:34:2838.44137.5387.0ML2.1Darende (Malatya)563788
2023-03-16 16:32:5437.8237.8637.0ML1.9Tut (Adıyaman)563787
2023-03-16 16:30:1638.04338.5347.0ML2.4Sincik (Adıyaman)563786
2023-03-16 16:25:3340.82531.577.04ML1.1Merkez (Bolu)563782
2023-03-16 16:24:3337.37137.0437.02ML1.8Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)563776
2023-03-16 16:21:0840.8131.5486.3ML1.7Merkez (Bolu)563781
2023-03-16 16:17:3940.77431.626.75ML1.5Merkez (Bolu)563780
2023-03-16 16:13:1837.97236.3258.95MW3.8Göksun (Kahramanmaraş)563772
2023-03-16 16:10:4638.7937.3676.57ML2.3Gürün (Sivas)563774
2023-03-16 16:10:1337.32336.99311.25ML1.6Türkoğlu (Kahramanmaraş)563777
2023-03-16 16:05:2038.13738.5577.0ML1.5Sincik (Adıyaman)563779
2023-03-16 16:04:4640.79431.52611.1MW3.4Merkez (Bolu)563784
2023-03-16 16:03:1638.15637.9587.0ML2.0Doğanşehir (Malatya)563778
2023-03-16 15:58:2638.07538.3756.54ML1.5Çelikhan (Adıyaman)563767
2023-03-16 15:54:5538.21938.2457.0ML2.4Yeşilyurt (Malatya)563765
2023-03-16 15:54:0538.2434.8087.02ML2.1Merkez (Niğde)563769
2023-03-16 15:49:3338.29338.1877.0ML2.0Yeşilyurt (Malatya)563764
2023-03-16 15:46:4037.81936.5057.0ML1.6Onikişubat (Kahramanmaraş)563770
2023-03-16 15:45:0637.1936.9767.0ML1.3Nurdağı (Gaziantep)563771
2023-03-16 15:42:0837.80437.997.02ML1.7Tut (Adıyaman)563760
2023-03-16 15:39:1938.45545.1595.81ML2.7Khoy, West Azarbaijan (İran) - [64.57 km] Başkale (Van)563762
2023-03-16 15:37:5638.08438.4957.68ML1.5Sincik (Adıyaman)563758
2023-03-16 15:36:1638.24238.3027.0ML2.7Yeşilyurt (Malatya)563756
2023-03-16 15:35:4938.23939.0987.0ML2.6Doğanyol (Malatya)563757
2023-03-16 15:35:3038.56740.4497.0ML3.4Lice (Diyarbakır)563763
2023-03-16 15:28:5938.45837.4376.89ML1.7Darende (Malatya)563755

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

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Son depremler Deprem AFAD 3. Sayfa Gündem Haberler Son Dakika

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