İYİ Parti Ankara milletvekili Adnan Beker neden istifa ettiği ve Adnan Beker kimdir sorularına yanıt aranıyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Defolup gitsinler" dediği iddia edilen vekillerden biri olan Adnan Beker, partisinden istifa etti. Peki, Adnan Beker kimdir, kaç yaşında? İYİ Parti milletvekili Adnan Beker neden istifa etti?

Adnan Beker kimdir, kaç yaşında ve İYİ Parti milletvekili Adnan Beker neden istifa ettiği araştırılıyor. İyi Parti'de istifa dalgası devam ediyor. Adnan Beker kimdir ve neden istifa ettiği gündeme geliyor. Adnan Beker kimdir, kaç yaşında? İYİ Parti milletvekili Adnan Beker neden istifa etti? Detaylar haberimizdedir…

ADNAN BEKER KİMDİR?

Adnan Beker, 1964 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamlayan Beker, iş adamıdır. Petrol, inşaat ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren Beker, TOBB Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Ankara Ticaret Odası Meclis üyesidir. Çeşitli sivil toplum kuruluşları ile vakıf ve derneklerde yöneticilik görevlerinde bulundu.

2019 yerel seçimlerinde İYİ Partiden Çankaya Belediye Meclisi Üyesi seçildi ve 4 yıl Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde İYİ Parti Grup Başkan Vekili olarak görev yaptı. Adnan Beker, İYİ Parti'den 28. dönem Ankara Milletvekili olarak seçilmiştir.

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADNAN BEKER NEDEN İSTİFA ETTİ?

İyi Parti'de istifa dalgası devam ediyor. Geçen hafta İyi Parti'den eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ve partinin Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu istifa etmişti. Bugün ise İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "Defolup gitsinler" dediği iddia edilen vekillerden biri olan İYİ Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker, sosyal medya paylaşımıyla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Beker istifa mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Hayatım boyunca doğruluğu ve dürüstlüğü ilke edindim. Attığım her adımda, çıktığım her yolda daima 'önce ülkemin, önce milletimin menfaati' dedim. En büyük hayallerim hep ülkem için oldu. Bu da elbette çok çalışmakla mümkündü. Bu vesileyle, ülkemizin her yerinden, her kesiminden bir araya gelen yol arkadaşlarımızla birlikte İYİ Parti'yi kurduk. 25 Ekim 2017'den beri İYİ Parti'nin başarısı için gece gündüz demeden, var gücümle, her alanda mücadele ve emek verdim.

Aziz Türk milleti ve kıymetli Ankaralı hemşehrilerim, Ankara'mızda yaşayan başta siz değerli Ankaralı hemşehrilerimin ve esnaflarımızın olmak üzere bana gelen tüm talepleri gücüm yettiğince dile getirmek, mümkün olduğunca yerine getirmek ve çözüme kavuşturmak amacıyla 2019 Yerel Seçimlerinde sizlerin teveccühü ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevine seçildim. Çok şükür görevimi büyük bir özveriyle yerine getirdim.

Dört yıllık görev sürem boyunca 200 binden fazla vatandaşımızı ve partilimizi ABB İYİ Parti Grup Başkanlığımızda ağırladık. Sokağa indik; Ankara'mızı mahalle mahalle, sokak sokak, köy köy gezdik. İlçe ilçe Ankara'mızın problemlerine doğrudan temas ettik. 14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerinde, Grup Başkanvekilliği görevimden ayrıldıktan sonra İYİ Parti üyelerimizin yüksek teveccühü ile temayül yoklamasında 3 bin 632 oy alarak, parti içi rekorla Ankara 2. Bölge 1. sıradan milletvekili adayı oldum. Partililerimiz, yol arkadaşlarımız, gönüllülerimiz ile beraber soluksuz bir seçim kampanyası yürüttük. Seçim bölgemde İYİ Parti'nin oyunu hep birlikte artırdık. Sivil toplum kuruluşlarımız, esnaf birliklerimiz, köy ve mahalle muhtarlarımız ve gençlerimiz ile sürekli bir araya geldik. Taleplerini TBMM çatısı altında dile getirdik; soru önergeleri, araştırma önergeleri ve kanun teklifleri verdik. Bu zamana kadar, başta Ankara'da yaşayan kıymetli hemşehrilerime hizmet olmak üzere, İYİ Parti'nin başarısı için durmadan, yorulmadan çalıştım. Bu süreçte benimle beraber yürüyen tüm yol arkadaşlarıma tek tek teşekkürlerimi iletiyorum. Aziz Türk milleti ve kıymetli hemşehrilerim, İYİ Parti çatısı altında artık Ankaralı hemşehrilerim ve Yüce Türk Milleti'ne daha fazla katkı sağlayamayacağımı düşündüğümden, bugün itibariyle İYİ Parti'den istifa ediyorum. Başta çok değerli Ankaralı hemşehrilerim olmak üzere, İYİ Parti İlçe Başkanlarımız, yöneticilerimiz, üyelerimiz, gönüllülerimiz ve İYİ Parti'ye oy vermiş tüm vatandaşlarımızla bugüne kadar nasıl hemhâl olduysak bugünden sonra da kapım ve telefonum her zaman açık olacaktır. Büyük Türk milletine ve Ankara'mıza her zamanki azim ve inanmışlıkla hizmet etmeye devam edeceğim. Saygılarımla."

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti lideri Meral Akşener, dünkü grup toplantısında, "Bu ülkeye kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim. İyiler Hareketi cep doldurmaya kalkışanların karşısında, sırtında yara olmayan, tertemiz, gözümün içine baksan arkasının görüldüğü insanlardan oluşan bir partidir. Bunun dışında davrananların içimizde yeri yoktur" ifadelerini kullanmıştı. Akşener'in Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ile Ankara Milletvekili Adnan Beker'i kastettiği öne sürülmüştü. Yaşanan gelişmeler üzerine Beker partisinden istifa etti.