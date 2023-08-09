Son günlerde sosyal medyada en çok izlenen videolar arasında yer alan Adıyaman TOKİ çukur videosu izleyenleri şaşırtıyor. Peki, Adıyaman TOKİ kazısında sonsuz çukur mu açıldı?

Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede viral olan videoda TOKİ kazısında çıkan çukurun derinliği şaşırttı.Sonsuz çukur olarak adlandırılan boşluk kullanıcıları hayrete düşürürken Adıyaman TOKİ kazısında sonsuz çukur mu açıldı merak edildi.

ADIYAMAN TOKİ KAZISINDA SONSUZ ÇUKUR MU AÇILDI?

Bir sosyal medya kullanıcısın yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Videoda Adıyaman TOKİ kazısında sonsuz çukur mu açıldığı iddia edildi. Videoyu izleyeler şaşkınlığını gizleyemezken resmi kaynaklardan henüz konu ile ilgili açıklama gelmedi.