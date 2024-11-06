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ABD SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ET! ABD seçim sonuçları ne zaman açıklanır?

ABD SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ET! ABD seçim sonuçları ne zaman açıklanır?
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Bu yılki başkanlık yarışı, Demokrat Parti adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump arasında geçiyor. Harris ve Trump arasındaki bu mücadele, ABD'nin gelecekteki politikalarının şekillenmesinde önemli bir rol oynayacak.

ABD seçim sonuçlarını canlı takip etmek isteyenler için heyecan dorukta. ABD başkanlık seçimleri, genellikle tüm dünyada büyük ilgi görüyor ve sonuçların netleşmesi için birçok kişi seçimleri anlık olarak takip ediyor. Seçmenler ve tüm dünya, ABD başkanının kim olacağını merakla beklerken, oy sayımının başladığı eyaletlerden gelen ilk sonuçlarla yarışın gidişatı daha da netleşmeye başladı. Peki, Hangi aday önde? ABD seçim sonuçları ne zaman açıklanır? Detaylar haberimizde...

ABD SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ET

Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump'ın başkan olmak için yarıştığı seçimlerde ilk sandıkların sayılmaya başlamasıyla birlikte, New York'lular seçim sonuçlarını kurulan dev ekranlardan izliyor.

TRUMP'IN KAZANDIĞI EYALETLER

Donald Trump'ın kazandığı eyaletler şu şekilde: Indiana, Kentucky, West Virginia, Florida, Tennessee, South Carolina, Oklahoma, Mississippi, Alabama, Arkansas, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Nebraska, Louisiana, Ohio, Texas, Missouri, Utah, Montana, Kansas, Iowa, Idaho, North Carolina

ABD SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ET! ABD seçim sonuçları ne zaman açıklanır?

HARRIS'IN KAZANDIĞI EYALETLER

Harris'in kazandığı eyaletler şu şekilde: Vermont, Connecticut, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New Jersey, Delaware, Illinois, New York, Colorado, Washington, California, Oregon, New Mexico, Virginia, Hawaii eyaletleri ve Washington D.C. bölgesi.

ABD SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ET! ABD seçim sonuçları ne zaman açıklanır?

ABD SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Seçim günü oy kullanma süreci eyaletten eyalete farklı saatlerde sonlanır, ardından oy sayımı hemen başlar. Kritik eyaletlerdeki sonuçlar, kazananı belirlemede önemli rol oynadığından, bu eyaletlerden gelen sonuçlar büyük bir dikkatle takip edilir.

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