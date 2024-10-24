24 EKİM NOW TV YAYIN AKIŞI: Bugün NOW TV'de neler var? Hudutsuz Sevda var mı?
Bugün NOW TV'de hangi programlar yer alıyor? 24 Ekim NOW TV yayın akışı merak ediliyor. NOW TV'de bugün hangi programlar, diziler, filmler ve belgeseller yayınlanacak? İşte, 24 Ekim NOW TV yayın akışı detayları!
Bugün NOW TV'de hangi programların yer aldığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. 24 Ekim NOW TV yayın akışında hangi diziler, filmler, programlar ve belgesellerin yer alacağı, ekran başındaki izleyiciler için büyük ilgi konusu oluyor. Geniş bir içerik yelpazesine sahip olan NOW TV, her yaş ve ilgi alanına hitap eden programlar sunuyor. Peki, 24 Ekim NOW TV yayın akışında neler var? Bugün NOW TV'de neler var? NOW TV yayın akışı!
24 EKİM NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış Canlı
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Hudutsuz Sevda
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20.00 Hudutsuz Sevda