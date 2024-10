24 EKİM NOW TV YAYIN AKIŞI: Bugün NOW TV'de neler var? Hudutsuz Sevda var mı?

Bugün NOW TV'de hangi programların yer aldığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. 24 Ekim NOW TV yayın akışında hangi diziler, filmler, programlar ve belgesellerin yer alacağı, ekran başındaki izleyiciler için büyük ilgi konusu oluyor. Geniş bir içerik yelpazesine sahip olan NOW TV, her yaş ve ilgi alanına hitap eden programlar sunuyor. Peki, 24 Ekim NOW TV yayın akışında neler var? Bugün NOW TV'de neler var? NOW TV yayın akışı!

24 EKİM NOW TV YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakış Canlı

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Hudutsuz Sevda

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 Hudutsuz Sevda

