Yeni Tembelova Köprüsü inşa ediliyor

GEBZE, KOCAELİ (Habermetre) - Gebze'de şehir merkeziyle Osb'ler arasındaki ulaşımı rahatlatacak olan Gebze Tem Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Projesinde, köprü yapımı ve diğer imalatlar yoğun bir şekilde sürüyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün köprüleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ise yan yolları inşa ettiği proje tamamlandığında bölgedeki trafik daha düzenli hale gelecek.

YENİ KÖPRÜNÜN AYAKLARI İNŞA EDİLİYOR

Gebze'deki trafiği önemli ölçüde rahatlatacak projede Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yıkılarak yeniden inşa edilen Yeni Tembelova Köprüsünün şu an ayakları inşa ediliyor. Büyük ölçüde tamamlanan Yeni Kirazpınar Köprüsünde ise yaya korkuluğu ve izolasyon çalışmaları yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri ayrıca Tembelova Köprüsünün güney tarafından Gençlik Caddesi bitişiğinde yeni bir dönel kavşak çalışması gerçekleştiriyor. Kuzey ve güney yan yollar, Yeni Kirazpınar ve Tembelova köprüleri, Büyükşehir'in gerçekleştireceği yol çalışmasıyla bağlanacak. Projenin doğu ve batı uçlarında daha önce sıfırdan inşa edilen bağlantı yolu ve köprüler tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulmuştu. Proje kapsamında yapılan tüm köprüler 2x2 şeklinde inşa ediliyor. Karayolları tarafından yıkılan Tembelova köprüsünün yenisi tamamlandıktan sonra köprü kuzey ve güneyindeki iki kısımda toplamda 300 metrelik yol Büyükşehir tarafından inşa edilecek.

YAN YOLLARI BÜYÜKŞEHİR YAPIYOR

Proje kapsamındaki köprüler Karayolları tarafından inşa edilirken yan yol ve katılım kolları Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılıyor. Çalışmalar dahilinde 3 bin metresi güney kesiminde, 3 bin 150 metresi kuzey kesiminde olmak üzere toplamda 6 bin 150 metre yan yol inşa ediliyor. Katılım kolları ve diğer yolları ile inşa edilen yol uzunluğu 12 kilometreyi buluyor.

OSB BÖLGESİNDE TRAFİK RAHATLAYACAK

OSB'ler ile Gebze ilçe merkezi ve D-100 Karayoluna bağlantı sağlayan TEM Otoyolu üzerindeki Tembelova ve Kirazpınar köprülerinde, özellikle sabah ve akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyordu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Karayolları Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa hayata geçirdiği proje kapsamında TEM Otoyolu'na kuzey ve güneyde paralel tek yönlü yan yollar yapılıyor. Her iki yan yol arasında geçişlere izin verecek dönüş noktaları inşa ediliyor. Böylece proje tamamen bittiğinde, doğu-batı aksındaki tüm sinyalize kavşaklar ortadan kaldırılmış olacak. Projenin biten kısımlarının açıldığı yerlerde trafiğin önemli ölçüde rahatladığı görülüyor.

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