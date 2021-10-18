Van'da bir haftada 357 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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Van'da bir haftada 357 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Van'da bir haftada 357 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 357 kiloya yakın uyuşturucu madde ele geçirildi.

VAN (İHA) - Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 357 kiloya yakın uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 11-17 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, 231 kilo 906 gram eroin, 125 kilo 68 gram metamfetamin ve 16 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 16 şüpheli şahıs hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek" suçundan yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Van'da bir haftada 357 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van'da bir haftada 357 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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