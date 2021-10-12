Tunus'ta düzenlenmesi planlanan Uluslararası Frankofoni Zirvesi ertelendi

Tunus'ta gelecek ay düzenlenmesi planlanan Uluslararası Frankofoni Zirvesi'nin 1 yıl ertelendiği açıklandı.

Tunus'taki Frankofoni Üniversite Ajansı Dekanı Selim Halbus, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Uluslararası Frankofoni Örgütüne bağlı Daimi Frankofoni Konseyinin bugünkü toplantısında alınan kararı paylaştı.

Halbus, toplantıda Tunus'un Cerbe kentinde 20-21 Kasım 2021'de düzenlenmesi planlanan Uluslararası Frankofoni Zirvesi'nin bir yıl ertelenmesine izin verilmesi kararı alındığını belirtti.

Halbus, zirvenin neden ertelendiğine dair bilgi vermedi. Tunus makamlarından da konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

18. Uluslararası Frankofoni Zirvesi'nin 12-13 Aralık 2020'de Cerbe'de düzenlenmesi planlanmış, ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zirve 20-21 Kasım 2021'e ertelenmişti.

Uluslararası Frankofoni Örgütü, Fransızca konuşulan 21 ülke arasında kültür, eğitim ve araştırma alanlarında iş birliğini teşvik etmek amacıyla bir ajans kurmak için yapılan bir anlaşmanın ardından 1970'de Nijer'de kuruldu. Örgüt şu anda 54 tam üye, 7 kısmi üye ve 27 gözlemci üyeden oluşuyor.