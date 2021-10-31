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Son Dakika | Simav'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Simav'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Kütahya'nın Simav ilçesinde bir otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde bir otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde çevre yolu otogar istikametine giden E.E. yönetimindeki otomobil, bisikletiyle evine giden 13 yaşındaki 8'inci sınıf öğrencisi Şevket Adıgüzel'e çarptı. Kazayı gören vatandaşların yaptığı ihbar üzerine 112 Acil Yardım Ekipleri tarafından Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Adıgüzel'in yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi. Kaza sonrası görüntüler, görgü tanıklarının telefon kameralarına yansıdı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Son Dakika | Simav'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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