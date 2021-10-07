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Son dakika haberi... Manisa'da kenevir operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Manisa'da kenevir operasyonu

Son dakika haber... Manisa'nın Akhisar ilçesinde Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yapılan kenevir operasyonunda 39 kök kenevir ele geçirildi.

AKHİSAR, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yapılan kenevir operasyonunda 39 kök kenevir ele geçirildi.

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yasa dışı kenevir operasyonu düzenlendi. Yasa dışı kenevir ekildiği istihbaratı üzerine harekete geçen ekipler, M.S. isimli şahsın ikametine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 39 kök kenevir bitkisi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.S. ifadesi sonrası serbest bırakıldı. - MANİSA

Son dakika haberi... Manisa'da kenevir operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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