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Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta orman yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta orman yangını Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta orman yangını

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın, Türkoğlu İlçesi Kaledibi mevkiindeki kırsal alanda çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine 2 helikopter, 5 arasöz, 2 su tankı, 1 greyder ve 30 personelle müdahale edildi.

Kontrol altına alındıktan sonra söndürülen bölgede, 2 hektarlık alan zarar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta orman yangını

Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta orman yangını

Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta orman yangını

Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta orman yangını
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