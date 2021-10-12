Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta orman yangını
Edinilen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta orman yangını Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.
KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta orman yangını
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.
Yangın, Türkoğlu İlçesi Kaledibi mevkiindeki kırsal alanda çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangına ihbar üzerine 2 helikopter, 5 arasöz, 2 su tankı, 1 greyder ve 30 personelle müdahale edildi.
Kontrol altına alındıktan sonra söndürülen bölgede, 2 hektarlık alan zarar gördü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.