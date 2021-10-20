Son dakika gündem: Adana'da yasa dışı bahis operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

CEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen 4 şüpheliye yönelik Ceyhan Asayiş Büro Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 3 cep telefonu, 2 bilgisayar kasası, 1 dizüstü bilgisayar ile 2 banka kartına el konuldu.

Polis, firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.