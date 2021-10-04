Rusya, Kuzey Makedonyalı bir diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rusya, Kuzey Makedonyalı bir diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

AA / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel
Rusya, Kuzey Makedonyalı bir diplomatı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Makedonyalı bir diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiğini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Makedonyalı bir diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Makedonya'nın ağustosta bir Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiği hatırlatıldı.

Kuzey Makedonya'nın Moskova Büyükelçiliğinde görevli Maslahatgüzar Olivera Çauşevska-Dimovska'nın Bakanlığa çağrıldığı belirtilen açıklamada, "Maslahatgüzara, Kuzey Makedonya'nın Moskova Büyükelçiliğindeki çalışanın 'istenmeyen kişi' ilan edildiğine dair nota verildi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu önlemin Kuzey Makedonya tarafının Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etme yönündeki "nedensiz" kararına karşı alındığı belirtildi.

Rusya ve Kuzey Makedonya arasındaki diplomatik kriz

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanlığı, bir Rus diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiğini 18 Mayıs'ta duyurmuştu.

Bunun üzerine Rusya, 10 Haziran'da Kuzey Makedonyalı bir diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Buyar Osmani, 17 Ağustos'ta bir Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan ettiklerini bildirmişti.

AA / Dmitri Chirciu - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Donald Trump Vladimir Putin Temel Karamollaoğlu
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Marcao Salih Uçan Serdar Aziz Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Rusya, Kuzey Makedonyalı bir diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 13:54:18. #1.17#