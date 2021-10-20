Merkez Bankası, ekonomideki son likidite kaynağı olarak piyasalarda bankalara ödünç para vermekte veya bankalardan ödünç para alabilmektedir. Merkez Bankası, faiz oranlarını piyasaları etkilemek amacıyla belirlemektedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararına ilişkin toplanacak. Eylül ayındaki toplantıda faiz oranını 100 puan indiren Merkez Bankası ekim ayı toplantısına ilişkin Merkez Bankası faiz kararını açıkladı mı? Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? Merkez Bankası faiz oranları kaç? soruları gündemde. Peki, Merkez Bankası faiz kararını açıkladı mı? Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? Merkez Bankası faiz oranları kaç? İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI MI?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararına ilişkin toplanacak. Para Politikası Kurulu henüz faiz kararına ilişkin toplantı yapmadı. Para Politikası Kurulu'nun faiz kararına ilişkin toplantısı 21 Ekim Perşembe günü yapılacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Uzun zamandır faizi sabit tutan Merkez Bankası, geçen ay gerçekleştirdiği toplantıda faiz oranını 100 baz puan indirdi ve faiz oranını yüzde 18'e düşürdü. Merkez Bankası'nın ekim ayı PPK toplantısı tarihi merak konusu oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararına ilişkin 21 Ekim Perşembe günü toplanacak. PPK toplantısının ardından kararın öğleden sonra 14.00'da açıklanması bekleniyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ ORANLARI KAÇ?

Para Politikası Kurulunun faiz kararları, önceden ilan edilmiş bir takvim çerçevesinde yapılan toplantılarında alınmaktadır.

Para Politikası Kurulu toplantılarında faiz oranlarına ilişkin olarak alınan kararlar, gerekçeleri ile birlikte, toplantı ile aynı gün saat 14.00'da Merkez Bankası Genel Ağ sayfasından açıklanmaktadır.

1 Haziran 2018 tarihinden itibaren bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı Merkez Bankası politika faizi olmuş, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine ve Geç Likidite Penceresi işlemlerinde uygulanacak Merkez Bankası borçlanma faiz oranının yüzde 0 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

22 Ekim 2020 tarihinde ise para politikası operasyonel çerçevesinde değişikliğe gidilerek Geç Likidite Penceresi işlemlerinde uygulanacak Merkez Bankası borç verme faiz oranı ile gecelik borç verme faiz oranı arasındaki farkın 300 baz puan olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

TCMB Faiz Oranları (%) Gecelik (O/N)

Borç alma: 16.50

Borç verme: 19.50

TCMB Faiz Oranları (%) Geç Likidite Penceresi (LON)

Borç verme: 22.50

1 Hafta Repo

Borç verme: 18.00



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