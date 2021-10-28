Meksika'da yaklaşık 300 deniz kaplumbağası karaya vurdu

Meksika'nın Pasifik kıyılarında yaklaşık 300 deniz kaplumbağası karaya vurdu.

Meksika Çevre Bakanlığı'ndan adı açıklanmayan bir yetkili, ülkenin batı kıyısındaki Oaxaca'daki Morro Ayuta Plajı'nda yaklaşık 300 deniz kaplumbağası karaya vurduğunu bildirdi. Yetkili, söz konusu plajın, kaplumbağaların yumurtalarını bırakmak için geldikleri yerlerden biri olduğunu söyledi. İlk belirlemelere göre, zeytin yeşili deniz kaplumbağası olduğu tespit edilen kaplumbağaların açık denizlerdeki yasadışı balık ağlarına veya "hayalet ağlar" olarak bilinen eski ağlara takıldığını düşündüklerini belirten yetkili, ölümlerle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Meksika Deniz Kuvvetleri'nin de soruşturmada çevre yetkililerine katılacağı ifade edildi.

Kaplumbağa Uzmanı Ernesto Albavera Padilla ise yerel basına verdiği demeçte, karaya vuran kaplumbağaların tamamının dişi olduğunu söyledi.

Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN), savunmasız kabul ettiği zeytin yeşili deniz kaplumbağalarının nüfuslarının azaldığına dikkat çekerek, yalnızca az sayıda yerde yuva yaptıkları için savunmasız olarak listelendiklerini belirtti.

Söz konusu olay Oaxaca'da ilk kez yaşanmıyor. Kentte 2018 yılında da çok sayıda deniz kaplumbağası balık ağlarına dolanmış halde bulunmuştu.

Öte yandan, Meksika, 1990 yılında deniz kaplumbağalarının yakalanmasını yasaklamış ve o dönemde kaplumbağaları öldürenlere sert cezalar uygulanmıştı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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