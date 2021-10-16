Kıbrıs gazisi İsmet Ekal son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Kıbrıs gazisi İsmet Ekal son yolculuğuna uğurlandı

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel
Kıbrıs gazisi İsmet Ekal son yolculuğuna uğurlandı

Tekirdağ'da geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi İsmet Ekal, toprağa verildi.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi İsmet Ekal, toprağa verildi.

Vali Aziz Yıldırım, Namık Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat eden Ekal'ın cenaze törenine katıldı.

Yıldırım, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileğinde bulunarak, merhuma Allah'tan rahmet diledi.

Erkal'ın cenazesi, öğle namazına müteakip Sofutuoğlu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Kıbrıs gazisi İsmet Ekal son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi İsmet Ekal son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi İsmet Ekal son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi İsmet Ekal son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi İsmet Ekal son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi İsmet Ekal son yolculuğuna uğurlandı

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Son Dakika Haberleri
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