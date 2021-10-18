Kapadokya sonbahar renklerine büründü

Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, yer altı şehirleri, kayadan oyma tarihi manastırları ile Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Kapadokya, sonbahar renkleriyle donandı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki bölgede, milyonlarca yıl önce oluşan peribacaları ve doğal kaya oluşumları, sararan yapraklarla ayrı bir güzelliğe büründü.

Konuklarına tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle her mevsim farklı bir manzara sunan bölgede turistler, sararmış ağaçlar arasında gezinti yapıyor.

Bölgede hava koşullarının elverişli olduğu günlerde gün doğumu vaktinde yükselen sıcak hava balon turuna katılan turistler, mevsimin sunduğu güzelliği kuşbakışı izleyebiliyor.

Bölgede gezinti yapan Rus turist Elena Butko, AA muhabirine, ilk kez geldiği Kapadokya'nın sonbahardaki manzarasına hayran kaldığını belirtti.

İlk fırsatta Kapadokya'ya tekrar gelebilmek için planlamalara başladığını ifade eden Butko, "İnanılmaz güzel bir yer burası ve her şey harika görünüyor. Sanki başka bir gezegendeki bir ülkeyi ziyaret etmişim ve orada geziyormuşum gibi hissediyorum. Bölgenin şuan oluşturduğu manzara nefes kesici, harikulade." dedi.

İngiltere'den tatil için bölgeye gelen Muhammed Ayad ise daha önce fotoğraflarını incelediği bölgede olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, "Kapadokya tarihi zenginlikleri ile bence eşsiz bir yer. Daha önce ziyaret ettiğim yerlerin hiçbirine benzemiyor. Burada vadi içinde gezerken sanki tarihi bir yolculuğa çıkmış gibi hissediyorum. İzlediğim manzara mükemmel." ifadelerini kullandı.

Turizmci Mehmet Özcan da Kapadokya'nın yılın her mevsimi konuklarına cömertçe güzellikler sunduğunu anlatarak, "Kapadokya'nın her mevsimi farklı güzel. Sonbaharda ağaçların sarıya dönmesiyle turistlerin gözdesi haline geliyor. İlkbaharda ağaçların yeşermesiyle farklı, yaz mevsiminde ayrı güzellikler ortaya çıkıyor, kışın ise bambaşka bir manzara oluşuyor. Kapadokya bir aşktır, Kapadokya'ya gelen bağlanır ayrılamaz." diye konuştu.