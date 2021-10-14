İadesi istenen Zağnos Paşa Vakfı vakfiyesinin Balıkesir'de sergilenmesi talebi - Haberler
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İadesi istenen Zağnos Paşa Vakfı vakfiyesinin Balıkesir'de sergilenmesi talebi

AA / Miraç Kaya - Haberler | Güncel
İadesi istenen Zağnos Paşa Vakfı vakfiyesinin Balıkesir'de sergilenmesi talebi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İngiltere'de bir müzayedede satışa çıkarılacak olan ve Türkiye'ye iadesi için süreç başlatılan Zağanos Paşa Vakfının vakfiyesini kentte sergilemek istediklerini bildirdi.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İngiltere'de bir müzayedede satışa çıkarılacak olan ve Türkiye'ye iadesi için süreç başlatılan Zağanos Paşa Vakfının vakfiyesini kentte sergilemek istediklerini bildirdi.

Yılmaz, Büyükşehir Belediye Meclisinin Gönen Belediyesi Ömer Seyfettin Kültür Merkezi'ndeki ekim ayı toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının, vakfiyenin iadesi için girişimde bulunduğunu hatırlatan Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda meclisten yetki isteyeceklerini söyledi.

Vakfiyenin içeriğine dair bilgiler veren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Vakfiyede, 1463'lü yıllarda vakıfların hepsi tamamen padişahın kontrolüne geçmiş ve bu vakıflarla ilgili yetkilendirmeyi bizzat kendisi yapıyormuş. Balıkesir'deki Zağnos Paşa Vakfı etrafındaki mülklerin Zağnos Paşa tarafından değerlendirilerek o hizmetlerde kullanılması için ona özel ayrıcalıklı bir fermanla tasdiklenmiş şahitli, orada bulunan şahitlerle tasdiklenmiş. O döneme özel vakıflarla ilgili Zağnos Paşa Vakfının mülklerinin, Zağnos Paşa tarafından değerlendirilebileceği ve o amaçla kullanılabileceğini beyan eden bir fermandır."

Önceliklerinin vakfiyenin Türkiye'ye getirilmesi olduğunu dile getiren Yılmaz, "Geldikten sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü uygun görürse biz Balıkesir'deki Kuvayi Milliye Müzemizde veya Zağnos Paşa yeni restorasyon alanındaki bir bölgede vatandaşlarımıza sergileyebiliriz." dedi.

İadesi istenen Zağnos Paşa Vakfı vakfiyesinin Balıkesir'de sergilenmesi talebi

AA / Miraç Kaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: İadesi istenen Zağnos Paşa Vakfı vakfiyesinin Balıkesir'de sergilenmesi talebi - Haberler
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