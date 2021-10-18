Günün maçları! 18 Ekim bugün maç var mı? Günün maçları nelerdir, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Futbolda yeni sezonun başlamasıyla birlikte her hafta sonu Süper Lig maçları oluyor. Hafta içi ise Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları olabiliyor. Futbol severler bugün maç var mı merak ediyor. Peki, Günün maçları! 18 Ekim bugün maç var mı? Günün maçları nelerdir, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? İşte günün maçları ve detayları sizlerle...
Günün maçları neler? Bugün maç var mı? 18 Ekim Pazartesi bugün hangi maçlar olacak? Bugün Süper Lig maçı var mı? Bugün Şampiyonlar Ligi maçı var mı? Bugün UEFA Avrupa Ligi maçı olacak mı? İşte detaylar...
18 EKİM GÜNÜN MAÇLARI NELERDİR?
- 20.00 : Alanyaspor - Kayserispor : beIN Sports 2
- 20.00 : Hatayspor-Gaziantep FK : beIN Sports 1
- 20.00 : Alaves-Real Betis : Spor Smart
- 20.00 : İstanbulspor-Tuzlaspor : TRT Spor
- 21.45 : Venezia-Fiorentina : S Sport 2
- 21.45 : Nimes-Ajaccio : beIN Sports 4
- 22.00 : Arsenal-Crystal Palace : S Sport
- 22.00 : Espanyol-Cadiz : Spor Smart
|Saat
|Maç
|Kanal
|20.00
|Alanyaspor - Kayserispor
|beIN Sports 2
|20.00
|Hatayspor-Gaziantep FK
|beIN Sports 1
|20.00
|Alaves-Real Betis
|Spor Smart
|20.00
|İstanbulspor-Tuzlaspor
|TRT Spor
|21.45
|Venezia-Fiorentina
|S Sport 2
|21.45
|Nimes-Ajaccio
|beIN Sports 4
|22.00
|Arsenal-Crystal Palace
|S Sport
|22.00
|Espanyol-Cadiz
|Spor Smart
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