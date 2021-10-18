Günün maçları! 18 Ekim bugün maç var mı? Günün maçları nelerdir, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Günün maçları neler? Bugün maç var mı? 18 Ekim Pazartesi bugün hangi maçlar olacak? Bugün Süper Lig maçı var mı? Bugün Şampiyonlar Ligi maçı var mı? Bugün UEFA Avrupa Ligi maçı olacak mı? İşte detaylar...

18 EKİM GÜNÜN MAÇLARI NELERDİR?

20.00 : Alanyaspor - Kayserispor : beIN Sports 2

20.00 : Hatayspor-Gaziantep FK : beIN Sports 1

20.00 : Alaves-Real Betis : Spor Smart

20.00 : İstanbulspor-Tuzlaspor : TRT Spor

21.45 : Venezia-Fiorentina : S Sport 2

21.45 : Nimes-Ajaccio : beIN Sports 4

22.00 : Arsenal-Crystal Palace : S Sport

22.00 : Espanyol-Cadiz : Spor Smart

Saat Maç Kanal 20.00 Alanyaspor - Kayserispor beIN Sports 2 20.00 Hatayspor-Gaziantep FK beIN Sports 1 20.00 Alaves-Real Betis Spor Smart 20.00 İstanbulspor-Tuzlaspor TRT Spor 21.45 Venezia-Fiorentina S Sport 2 21.45 Nimes-Ajaccio beIN Sports 4 22.00 Arsenal-Crystal Palace S Sport 22.00 Espanyol-Cadiz Spor Smart

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