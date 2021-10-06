Gaziosmanpaşa'da afet ve acil durum yönetim merkezi açıldı - Haberler
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Gaziosmanpaşa'da afet ve acil durum yönetim merkezi açıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Gaziosmanpaşa'da afet ve acil durum yönetim merkezi açıldı

Gaziosmanpaşa'da Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Gaziosmanpaşa'da Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde kameralar vasıtasıyla Gaziosmanpaşa'nın tüm sokaklarını 24 saat boyunca gözlemlenerek, olumsuzluklara anında müdahale edilmesi sağlanacak.

Gaziosmanpaşa'da deprem, yangın, sel gibi doğal afetler ile acil durumlara müdahalenin tek merkezden koordine edilmesi için kurulan Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi hizmete açıldı. Gaziosmanpaşa belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde 24 saat boyunca tüm sokaklar kameralarla izlenerek yaşanacak olumsuzluklara anında müdahale edilecek. Düzenlenen programda Gaziosmanpaşa belediyesi arama kurtarma ekibi ve uzman ekipler tarafından eğitim verilerek her mahallede oluşturulan toplamda 120 afet gönüllüsü, depremde ağır hasar alan bir binada arama kurtarma tatbikatı yaptı. Tatbikatı Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, kameralardan inceledi. Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi açılışına katılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, burada açıklamalarda bulundu.

Son zamanlarda deprem ve yangınlar gibi büyük afetler yaşandığını dile getiren Usta, "Hiçbir zaman unutulmayan doğal yapıdan kaynaklı binaların sallantısından kaynaklı bir deprem söz konusu. İstanbul da bir deprem kuşağı üzerinde bulunuyor. Her ne kadar zemin sağlam olsa da binaların dayanıksız olması yaşlanmış olması depremi işaret ediyor. Bu anlamda deprem afet gibi durumlarda müdahale edebilmek, yönetebilmek adına, aynı zamanda dayanıksız binaları tespit edebilmek düşüncesiyle bir afet koordinasyon merkezini hizmete açtık. Teknolojik anlamda gerek donanım ve ekipmanla olası afet durumlarına müdahale etmek, ilçemizde ya da başka bir yerde gelişen afet durumunda destek olmak istiyoruz. Sadece yönetmekle yeterli değil, şehrimizde bulunan bütün binaların depreme dayanıklılığını tespit etmek, depreme dayanıklı olmayanlarla ilgili vatandaşlara iletişime geçerek yıkımlarını sağlamak ve dayanıklı binalar inşaa etmek maksadıyla burayı aktif hale getirdik. İnşallah kullanmaya ihtiyaç olmaz diyelim" diye konuştu. - İSTANBUL

Gaziosmanpaşa'da afet ve acil durum yönetim merkezi açıldı

Gaziosmanpaşa'da afet ve acil durum yönetim merkezi açıldı

Gaziosmanpaşa'da afet ve acil durum yönetim merkezi açıldı

Gaziosmanpaşa'da afet ve acil durum yönetim merkezi açıldı

Gaziosmanpaşa'da afet ve acil durum yönetim merkezi açıldı

Gaziosmanpaşa'da afet ve acil durum yönetim merkezi açıldı

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Haber: Gaziosmanpaşa'da afet ve acil durum yönetim merkezi açıldı - Haberler
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