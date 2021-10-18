Damızlık Küçükbaş Hayvan Teslim Töreni Gerçekleştirildi

MANİSA (Habermetre) - Vali Yaşar Karadeniz, "Damızlık Küçükbaş Hayvan Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi" kapsamında 150 yetiştiriciye hibe edilen damızlık küçükbaş hayvanların dağıtım törenine katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Damızlık Küçükbaş Hayvan Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi" kapsamında, 150 yetiştiriciye, her bir yetiştiriciye 15 damızlık koyun/keçi ve 1 damızlık koç/teke olmak üzere toplam 2. 400 adet damızlık küçükbaş hayvan düzenlenen törenle teslim edildi.

İlimizde kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi, yetiştirici gelirlerinin artırılması, damızlık koç ve teke ihtiyacının karşılanması, küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinde üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırmızı et üretimindeki küçükbaş hayvan payının artırılması ve damızlık küçükbaş hayvan yatırımlarının desteklenmesi amacıyla hazırlanan proje kapsamında belirlenen hak sahiplerine damızlık küçükbaş hayvanların teslimi gerçekleştirildi.

Manisa Ticaret Borsası Hayvan Pazarında gerçekleştirilen damızlık küçükbaş hayvan teslim törenine; Vali Yaşar Karadeniz, Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriya Erdurmuş, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap ve hibe desteğinden yararlanarak küçükbaş hayvan almaya hak kazanan üreticiler katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk törenin açılış konuşmasını yaparak "Damızlık küçükbaş hayvancılık yatırımlarının desteklenmesi projesinden faydalanan beş ilden biri de Manisa. Dolayısıyla 5 ilde uygulanan özel bir proje. Toplam 150 üreticimize, çiftçi ailemize toplam 2 bin 400 adet koyun ve koçu teslim ediyoruz. Dağıtımlarımızın yüzde 80'ini tamamlamış durumdayız. Bu projede Manisa'nın yer almasından dolayı Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, "Türkiye gerek küçükbaş gerekse büyükbaş hayvancılık üretiminde dünyaya örnek olmuş bir ülke. Bugün 18. 3 milyon büyükbaş hayvan varlığı, ürettiği 23 milyon ton süt üretimi, aynı zamanda süt ve süt ürünleri ihracatı, keza 57 milyonun üzerinde küçükbaş hayvan varlığıyla Türkiye Avrupa'da birinci sırada. Bununla birlikte ürettiği tarımsal hasılayla hem hayvansal hem bitkisel üretimle yaklaşık 21 milyar dolarlık ihracat yapan ve tarım ve hayvancılıkta net ihracatçı olan bir ülke. Bu çalışmalar başta üreticilerimizin alın teri, emeği aynı zamanda hükümetimizin, devletimizin, bakanlığımızın gerek hibe projeleriyle gerekse desteklemeleri yoluyla üreticilerimizin masrafını karşılamak, karlılığını artırmak, onlara destek verme yöntemiyle de üretimlerini artırma hedefiyle devam ediyor" diye konuştu.

Yüzde 85 hibe destekli küçükbaş hayvan dağıtımında özellikle kadınların sayısının yüksek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık ise, "Türkiye gerçekten çok kıymetli, bereketli, hem tarımın hem hayvancılığın çok geniş bir perspektifte çeşitli ürün dağılımıyla yapılabildiği çok özel topraklar. Bizler çok şanslı bir milletiz. Sahip olduğumuz bu değerli coğrafyaya da en iyi şekilde sahip çıkmak ve varlıklarımızın kıymetini bilmekle mükellefiz" dedi.

'Manisa, çalışkan üreticisi ile ülke ekonomisine katkı sağlıyor'

Manisa'nın yapılan projeler ve çalışkan üreticisi ile ülke ekonomisine katkı sağladığını ifade eden Vali Yaşar Karadeniz ise yaptığı konuşmada "Manisa'nın çalışkan üreticisi buraya hangi proje yapılırsa yapılsın ülke ekonomisine sağladığı katkı ile geri dönüşümünü fazlasıyla bize veriyor. Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Damızlık Küçükbaş Hayvan Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi kapsamında, Manisa'da 150 yetiştiricimiz hibe projesine hak kazandı. Her bir yetiştiricimize 15 damızlık koyun/keçi ve 1 damızlık koç/ teke olmak üzere toplam 16 hayvan, yüzde 85 hibe desteğiyle verilmektedir. Manisa'da toplam 150 yetiştiricimiz 2 bin 400 damızlık küçükbaş hayvan alımı yapacaktır. Şu ana kadar ki rakamlar gösteriyor ki, bundan sonra Türkiye genelinde veya belli bölgelerde pilot olarak uygulanacak projelere Manisa olarak yine talibiz. Manisa'nın bu tip projelerde geri dönüşümünü ülke ekonomisine diğer illerle kıyaslanamayacak kadar fazla verdiğini düşünüyorum. Bugüne kadar verilen desteklerden dolayı başta Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye ve emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Vali Yaşar Karadeniz, Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık ve protokol üyeleri tarafından hibe desteği almaya hak kazanan yetiştiricilere sertifikalarının takdim edilmesinin ardından dağıtımı yapılacak olan küçükbaş hayvanlar sahiplerine teslim edilerek protokol üyeleri tarafından koçlara nazar boncuklu kolye ve çan takıldı.

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