Coşkun Karademir ve Zeynep Bakşi Karatağ, 10 Ekim'de CRR'de konser verecek - Haberler
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Coşkun Karademir ve Zeynep Bakşi Karatağ, 10 Ekim'de CRR'de konser verecek

AA / Salih Şeref - Haberler | Güncel
Coşkun Karademir ve Zeynep Bakşi Karatağ, 10 Ekim'de CRR'de konser verecek

Halk müziği sanatçısı Coşkun Karademir, seçkin eserlerden oluşan bir repertuvarla, 10 Ekim akşamı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.

Halk müziği sanatçısı Coşkun Karademir, seçkin eserlerden oluşan bir repertuvarla, 10 Ekim akşamı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.

Zeynep Bakşi Karatağ'ın konuk sanatçı olarak yer alacağı konser, saat 19.00'da başlayacak.

Gecede "Mecnunum Leylamı Gördüm", "Leyla", "Güzelliğin On Para Etmez", "Garip Başa Karlar Yağar", "Derdim Gizli", "Gesi Bağları" ve "Kendim Ettim Kendim Buldum" eserleri icra edilecek.

Konserde sanatçılara, kemanda Ayhan Beyazdağlı, kavalda Serkan Yıldırım, gitarda Şeyhmus Fidan, perküsyonda Ömer Arslan, akustik basta Hakan Gürbüz, duduk ve meyde ise Cem Ekmen eşlik edecek.

Konserin biletlerine CRR Konser Salonu gişesi ve Biletix'ten ulaşılabilir.

AA / Salih Şeref - Son Dakika Haberleri
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