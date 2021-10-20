BÜ'deki olaylara ilişkin Kadıköy'deki izinsiz gösteriye katılan 9 sanığın yargılanmasına başlandı

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Boğaziçi Üniversitesindeki (BÜ) olaylara ilişkin Kadıköy'de düzenlenen yasa dışı gösterilere katılan 9 sanığın, "taş ve tekme atmak suretiyle polis araçlarına zarar verdikleri", "güvenlik güçlerine görevlerini yapmalarını engellemek amacıyla saldırılarda bulundukları" ve "çöp konteynerlerini devirerek barikat kurdukları" gerekçesiyle 6 aydan 11 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istemiyle yargılanmalarına başlandı.

Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 7 sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada savunmasını yapan sanıklardan Necmettin Erdem, olay günü Kadıköy'de olduğunu belirterek, eylemi öğrendikten sonra gidip katıldığını, eylem sırasında üzerinde silahtan sayılan bir eşya bulunmadığını, kimseye karşı da kötü bir saldırısı olmadığını öne sürdü.

Sanıklardan Akın Karakuş, sosyal medyada gördüğü çağrılar üzerine Kadıköy'e gittiğini, eylem sırasında kamu malına zarar verecek bir girişimde bulunmadığını, bu nedenle üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini ifade etti.

Sanık Ozan Can Çolak da olay günü eylemin olacağını internette gördüğünü, bu şekilde Kadıköy'e gittiğini, eyleme bireysel olarak ve kendi isteğiyle katıldığını, hiçbir örgütle ya da dernekle ilişkisi olmadığını, barışçıl bir amaçla eylem alanında bulunduğunu savundu.

Sanık Murat Can Demirci ise Kadıköy Moda'da ikamet ettiğini, evine dönerken eylemin gerçekleştiğini, polis araçlarına taş atmadığını. protestoya katılmak istemediğini, istemeden kendisini olayların içinde bulduğunu iddia etti.

Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmediklerini söyledi.

Sanık avukatları, müvekkillerinin beraatlerini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis aracında meydana gelen zarar nedeniyle İçişleri Bakanlığı adına İstanbul Valiliğinin müşteki olarak dosyaya eklenmesine, olay nedeniyle meydana gelen zarar miktarı ile giderilip giderilmediğine dair belgelerin mahkemeye gönderilmesinin istenmesine karar verdi.

Duruşmaya katılan 7 sanık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağından oluşan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını kararlaştıran mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Boğaziçi Üniversitesine rektör atanmasının ardından Güney Kampüs girişinde düzenlenen 1 Şubat'taki yasa dışı gösteri sırasında güvenlik güçlerine mukavemette bulunanların gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla 2 Şubat'ta Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda izinsiz gösteri yapıldığı anlatıldı.

Sanıkların çağrılara uyarak Kadıköy'deki eyleme katıldığı aktarılan iddianamede, kimi sanıkların emniyet ekiplerinin "dağılın" ihtarlarına uymadığı, bazılarının çöp konteynırlarını tekmeleyerek yere düşürmek suretiyle barikat oluşturup polis araçlarının geçmesini engellediği, bazılarının da emniyet güçlerinin görevlerini yapmalarına cebir uygulamak suretiyle engel olduğu, tekme ve taş atarak emniyet araçlarına zarar verdiği kaydedildi.

İddianamede, söz konusu eylemler sırasında 2 polis aracında toplam 46 bin 185 liralık zarar meydana geldiği, 2 ayrı polis aracında ise çatlak, kırık ve ezilme şeklinde hasar oluştuğu vurgulandı.

Eylemleri nedeniyle 9 sanığın "toplantı ve yürüyüşlere, silah ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma", "kamu malına zarar verme", "görevi yaptırmamak için direnme" ve "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından 6 aydan 11 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep edildi.