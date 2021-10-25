Brexit Kaynaklı Sürtünmeler, e-Ticaret Yerine Getirme ve Lojistik Talebini Arttırıyor

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) resmen ayrılmasından bu yana neredeyse iki yıl geçti ve her şey yolunda değil.

Büyük Britanya'daki işletmeler, tarihi İngiltere-AB boşanmasının ardından düşen gelirler, yeni ek vergi ve harçlar ve tedarik zinciri kesintileri arasında hayatta kalmaya çalışarak parçaları toplamak zorunda kaldılar.

Huboo'nun Kurucu Ortağı ve CEO'su Martin Bysh, PYMTNS ile yaptığı röportajda, Brexit'in Avrupa Birliği (AB) içindeki İngiltere nakliye ürünlerindeki e-ticaret müşterileri için artan maliyetler de dahil olmak üzere zorluklar yarattığını söyledi. "Belirli bir fiyatın üzerindeki ürünleri gönderiyorsanız, katma değer vergisi (KDV) ödemeniz gerekir" dedi. "Bu, birinin Avrupa'da bir hediye almasına ve ardından bunun için KDV ödemesinin istenmesine neden olabilir, ki bu şekilde iş yapamazsınız. " Sonuç olarak, Birleşik Krallık'ın geçen Aralık ayında Avrupa'dan ayrılmasından bu yana gelirler yaklaşık %12 düştü.

İngiltere'de Avrupa'da satış yapmak isteyenler için en iyi seçeneğin rotayı doğrudan ülke içine çevirip yurt içinde satış yapmak olduğunu söyleyen Bysh, diğer Avrupa ülkelerinde İngiltere'de genişlemek isteyenlerin de aynısını yapması gerektiğini sözlerine ekledi. Bu, bürokrasiyi ortadan kaldıracak ve genişlemek isteyen işletmelerin yerel pazarda daha rekabetçi olmasına yardımcı olacaktır.

"Yurtiçi satıcılarla eşit şartlarda rekabet etmek istiyorsanız, kilometrelerce öteden nakliye yapamazsınız çünkü müşteriye aktarmanız gereken nakliye sürecine maliyet ekler. Ayrıca, iç pazardaki birinden satın almaya kıyasla iki veya üç günlük nakliye gecikmesi ekliyor "dedi.

Kaynak: PYMNTS

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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