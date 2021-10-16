Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı - Haberler
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Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Güncel
Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı

Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Batı Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışların Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren 18 Ekim Pazartesi sabah saatlerine kadar yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Son Dakika Haberleri
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