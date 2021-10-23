Başıboş atlar Bursa'nın en işlik caddelerinde cirit atıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başıboş atlar Bursa'nın en işlik caddelerinde cirit atıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Başıboş atlar Bursa'nın en işlik caddelerinde cirit atıyor

Bursa'da en işlek caddelerinde başıboş şekilde dolaşan atlar trafikte sürücülere zor anlar yaşattı.

YILDIRIM, BURSA (İHA) - Bursa'da en işlek caddelerinde başıboş şekilde dolaşan atlar trafikte sürücülere zor anlar yaşattı.

Başıboş atlar merkez Yıldırım ilçesine bağlı çevre yolunda kameralara takıldı.

Edinilen bilgiye göre, sahipsiz 4 at ana yola çıkarak trafiği felç etti. Ana yolda koşarak ilerleyen 4 at, muhtemel bir facia olmadan ana yoldan çıkarak uzaklaştılar. Yolda ilerleyen bazı sürücüler ise bu anları cep telefonları ile kayıt altına aldılar. - BURSA

Başıboş atlar Bursa'nın en işlik caddelerinde cirit atıyor

Başıboş atlar Bursa'nın en işlik caddelerinde cirit atıyor

Başıboş atlar Bursa'nın en işlik caddelerinde cirit atıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kaza yapan otomobile, arkadan gelen araç çarptı! Yola savrulan genç kız feci şekilde can verdi

Kaza yapan otomobile, arkadan gelen araç çarptı! Yola savrulan genç kız feci şekilde can verdi

 Direksiyon hakimiyetini kaybedip tıra çarptı! Ölümden dönen sürücü alkollü çıktı

Direksiyon hakimiyetini kaybedip tıra çarptı! Ölümden dönen sürücü alkollü çıktı

 Kadın yolcunun pantolonunun içine elini sokmaya çalıştı! Deniz otobüsündeki tacizciye 4 yıl 2 ay hapis cezası

Kadın yolcunun pantolonunun içine elini sokmaya çalıştı! Deniz otobüsündeki tacizciye 4 yıl 2 ay hapis cezası
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title