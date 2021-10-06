Bakan Yardımcısı Çam: Türkiye'yi ve Anadolu'yu tanımak için Tunceli'yi tanımak lazım

TUNCELİ (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Anadolu'nun kültürel zenginliğini vurgulayarak, "Anadolu'yu ve Türkiye'yi tanımak için Tunceli'yi tanımak lazım" dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve beraberindeki heyet, bir dizi ziyaret ve 'Avrupa'da Alevilik' konulu toplantıya katılmak için Tunceli'ye geldi. Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan ve il protokolü tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Çam, valiliği ziyaret etti. Çam, Munzur Üniversitesi'ne geçerek, Alevi dedeleriyle 'Avrupa'da Alevilik' konulu toplantıya katıldı.

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, "Türkiye'yi tanımak istiyorsak Tunceli'yi tanımak lazım, Türkiye'yi anlamak istiyorsak Tunceli'yi bilmek zorundayız. Erenlerin ve ocakların kenti olan Tunceli'yi anlamak istiyorsak okuyup, dokumak söz yerindeyse anlatmak zorundayız" dedi. Konuşmaların ardından 'Avrupa'da Alevilik' konulu toplantıya geçildi.