Arı kovanlarına zulalanan uyuşturucu paketleri jandarmanın dikkatinden kaçmadı - Haberler
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Arı kovanlarına zulalanan uyuşturucu paketleri jandarmanın dikkatinden kaçmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Arı kovanlarına zulalanan uyuşturucu paketleri jandarmanın dikkatinden kaçmadı

Bartın'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda arı kovanları içerisine zulalanmış satışa hazır uyuşturucu paketleri ele geçirildi.

BARTIN (İHA) - Bartın'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda arı kovanları içerisine zulalanmış satışa hazır uyuşturucu paketleri ele geçirildi.

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen istihbari çalışmalar neticesinde Kurucaşile ilçesine bağlı Başköy köyünde Ş.Ö. ve M.I. isimli şahısların elinde uyuşturucu madde bulundurduğu, satış yaptığı ve kısa sürede uyuşturucu maddeleri ellerinden çıkartacaklarına dair bilgiler edinilmesi üzerine başlatılan operasyonda ev, samanlık ve arı kovanlarına zulalanmış çok sayıda uyuşturucu paketi ele geçirildi. Bartın İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, KOM, Kurucaşile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve "Cesur" isimli narkotik arama köpeğinin katıldığı operasyonda ev, samanlık ve arı kovanlarının içerisine gizlenmiş küçük paketler içerisinde yarım kilo kubar esrar maddesi, 10 gram reçine esrar maddesi ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.Ö. isimli şahıs, jandarmadaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BARTIN

Arı kovanlarına zulalanan uyuşturucu paketleri jandarmanın dikkatinden kaçmadı

Arı kovanlarına zulalanan uyuşturucu paketleri jandarmanın dikkatinden kaçmadı

Arı kovanlarına zulalanan uyuşturucu paketleri jandarmanın dikkatinden kaçmadı

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Haber: Arı kovanlarına zulalanan uyuşturucu paketleri jandarmanın dikkatinden kaçmadı - Haberler
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