Anadolu Üniversitesi'nde Öğrenci Kulüpleri Şenliği coşkusu

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Öğrenci Kulüpleri Şenliği'nde 41 öğrenci kulübü ile Tömer, Uluslararası İlişkiler Birimi, Halk Bilim Merkezi, Akut, Sürekli Eğitim Merkezi, Mediko Sosyal Merkezi ve Kariyer Merkezi, açtıkları stantlarla kulüp faaliyetlerini tanıttılar. Bilim, kültür-sanat, spor, yardımlaşma vb. pek çok alanda faaliyet gösteren kulüpler şenlik boyunca pek çok etkinlik ve faaliyete imza atarken Öğrenci Kulüpleri Şenliği'ne öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi.

Rektör Erdal: "Güzel ve canlı bir dönem geçireceğiz"

Gün boyu devam eden şenlikte Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ile birlikte Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Sözen, Prof. Dr. Betül Demirci, Prof. Dr. İbrahim Kaya, Prof. Dr. Fatih Temizel, Öğrenci Kulüplerinden Sorumlu Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ethem Esen ve Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) Müdürü Doç. Dr. Recep Okur ve Uluslararası İlişkiler Birimi Müdürü Prof. Dr. Bilge Kağan Özdemir de Öğrenci Kulüpleri Şenliği'ni ve kulüp stantlarını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Kulüplerle ilgili bilgi alan ve öğrencilerle bir süre sohbet eden Rektör Erdal, düzenlenen bu gibi etkinliklerle kampüsün bir şenlik havasına büründüğünü belirterek "Uzun bir pandemi sürecinin ardından öğrencilerimizin okulu özlediklerini görüyoruz. Dolayısıyla biz de bu özlemlerini giderebilmek adına güzel bir şenlik planladık. Öğrencilerimizde de büyük bir heyecan görüyorum. Güzel ve canlı bir dönem geçireceğimize inanıyorum. Bu tür etkinlikler önümüzdeki zamanlarda artarak devam edecek. " şeklinde konuştu.

"Şenliğimiz öğrencilerimizin etkileşim içerisinde olacağı keyifli bir etkinlik oldu. "

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü Araş. Gör. Dr. Süleyman Kaçar: "Başta Rektörümüz Prof. Dr. Fuat Erdal olmak üzere Anadolu Üniversitesi Rektör danışmanı Prof. Dr. Ethem Esen hocalarımızın destekleriyle birlikte planladığımız öğrenci kulüpleri şenliğimiz öğrencilerimizin etkileşim içerisinde olacağı keyifli bir etkinlik. Öğrenci kulüplerimizin önümüzdeki süreç içerisinde düzenleyeceği salon ve salon dışı etkinlik sürecinde şenliğimizin önemli bir örnek olacağını düşünüyorum. Tedbirleri elden bırakmadan bir araya gelebilmek ve sosyal bir aktivite gerçekleştirebilmek bizleri de mutlu ediyor. " ifadelerini kullandı.

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