Ağrı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

AĞRI (İHA) - Ağrı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü, düzenlenen tören ve çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan, Cumhuriyet'in ilanının 98. yıl dönümü kutlama etkinlikleri, Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ve Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın tebrikleri kabul etmesi ile başladı. Ardından Kültür ve Kongre Merkezinde Cumhuriyet Bayramı kutlama törenine geçildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Vali Dr. Osman Varol, ülke topraklarının büyük bir fedakarlık ve kahramanlık örneği ile kazanıldığını ifade ederek, "Bugün mazisi şanla dolu yüce milletimizin varını yoğunu ortaya koyup bir kurtuluş mücadelesi vererek yeniden güçlü bir devlet olma azmini gösterip modern Cumhuriyet'i kurmasının 98. yıldönümünü kutluyoruz. Bugün milletimizin zor şartlarda bir araya gelerek nasıl yeniden ayağa kalkabileceğini gösteren, geleceğimiz için bize umut aşılayan, attığımız her adımda ders almamız gereken çok mühim bir olayı anıyoruz. Her 29 Ekim, bağımsız ve onurlu yaşama azmimizi tazelemenin ve el ele vererek geleceğe güvenle bakabilmenin bayramıdır" ifadelerine yer verdi.

Ardından öğrencilerin 29 Ekim'le ilgili şiir, tiyatro ve oratoryo gibi çeşitli gösterileriyle devam eden kutlama programı, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesiyle sona erdi.

Düzenlenen programa; Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutan V. Albay Serhat Kasalak, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. - AĞRI

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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