2022 Kış Olimpiyatlarının Pekin'de yapılacak olması protesto edildi - Haberler
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2022 Kış Olimpiyatlarının Pekin'de yapılacak olması protesto edildi

AA / Bilal Acar - Haberler | Güncel

İngiltere'nin başkenti Londra'da, 2022 Kış Olimpiyat Oyunlarının Pekin'de düzenlenecek olmasını protesto edildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, 2022 Kış Olimpiyat Oyunlarının Pekin'de düzenlenecek olmasını protesto edildi. Trafalgar Meydanı'nda bir araya gelen Hong Konglular, Tibetliler, Uygur Müslümanları ile Yahudilerden oluşan göstericiler, Çin Halk Cumhuriyeti'nin azınlıklara yönelik politikaları dolayısıyla "Kış Olimpiyat Oyunlarını" "Soykırım Oyunları" olarak nitelendirdiler.

2022 Kış Olimpiyatlarının Pekin'de yapılacak olması protesto edildi

2022 Kış Olimpiyatlarının Pekin'de yapılacak olması protesto edildi

2022 Kış Olimpiyatlarının Pekin'de yapılacak olması protesto edildi

2022 Kış Olimpiyatlarının Pekin'de yapılacak olması protesto edildi
AA / Bilal Acar - Son Dakika Haberleri
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