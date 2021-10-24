2022 Kış Olimpiyatlarının Pekin'de yapılacak olması protesto edildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da, 2022 Kış Olimpiyat Oyunlarının Pekin'de düzenlenecek olmasını protesto edildi. Trafalgar Meydanı'nda bir araya gelen Hong Konglular, Tibetliler, Uygur Müslümanları ile Yahudilerden oluşan göstericiler, Çin Halk Cumhuriyeti'nin azınlıklara yönelik politikaları dolayısıyla "Kış Olimpiyat Oyunlarını" "Soykırım Oyunları" olarak nitelendirdiler.