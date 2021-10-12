12 Ekim 2021 TRT spor Yayın Akışı
12 Ekim 2021 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Uefa Uluslar Ligi Final Maçı
03:45 Aktüel Futbol
05:00 Spor Artı
06:00 FIFA Magazin
06:55 Spor Kitaplığı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 FIFA Magazin
09:40 A Milli Futbol Takımı Özetler
09:55 Efsanelerin İzinde
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol
17:55 Takvim Yaprakları
18:00 Spor Merkezi
20:00 Milli Maç Özel
21:45 A Milli Futbol Takımı Özetler
22:15 İngiltere Premier Lig Goller
22:30 Milli Maç Özel Devre Arası
22:45 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler
23:15 İspanya La Liga Goller
23:30 Milli Maç Özel