Gürcistan'a Yağan Kar Şaşırttı

Gürcistan'ın Mtsheta-Mtianeti bölgesine mevsiminden önce yağan kar şaşkınlığa yol açtı, ortaya çıkan manzaralar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Küresel ısınmanın etkisiyle iklimlerin değişmesi Gürcistan'da kendisini hissettirdi. Gürcistan'ın Mtsheta-Mtianeti bölgesindeki Gudauri ilçesine 8 Ağustos'ta kar yağdı. Sosyal medyaya bugün düşen görüntülerde kasabanın beyaza büründüğü görüldü. Dolu başlayan yağış daha sonra kara dönüştü ve kasabaya yaklaşık 40 dakika kar yağdı.

Öte yandan, Ulusal Çevre Koruma Ajansı yaptığı açıklamada, 12 Ağustos'a kadar Gürcistan'ın karadeniz kıyılarında şiddetli fırtına yaşanmasını beklediklerini açıkladı. Ajans, bölgeye çok sayıda soğuk hava kütlesinin geleceğini bildirdi. - TİFLİS