Güney Afrika'da hapiste tutulan eski Mozambik Maliye Bakanı Chang'ın iade davası 17 Eylül'e ertelendi
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Güney Afrika'da hapiste tutulan eski Mozambik Maliye Bakanı Chang'ın iade davası 17 Eylül'e ertelendi

Güney Afrika'da hapiste tutulan eski Mozambik Maliye Bakanı Chang'ın iade davası 17 Eylül'e ertelendi
Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik - Haberler | Güncel

2018'den beri Güney Afrika'da hapiste olan eski Mozambik Maliye Bakanı Manuel Chang'ın ülkesine iade edilmesinin iptaline ilişkin Johannesburg Yüksek Mahkemesinde görülen davası 17 Eylül'e ertelendi.

2018'den beri Güney Afrika'da hapiste olan eski Mozambik Maliye Bakanı Manuel Chang'ın ülkesine iade edilmesinin iptaline ilişkin Johannesburg Yüksek Mahkemesinde görülen davası 17 Eylül'e ertelendi.

Mozambik'in önde gelen çatı sivil toplum kuruluşu Bütçe İzleme Forumu (FMO), Chang'in Mozambik'te adil bir şekilde yargılanıp cezalandırılmasından endişe duydukları gerekçesiyle, iadenin durdurulması için 24 Ağustos'ta mahkemeye başvurmuştu.

Yüksek Mahkeme, bugün aldığı kararla davayı 17 Eylül'e erteledi.

Chang, hakkında "görevi kötüye kullanma, dolandırıcılık, zimmete para geçirme, kara para aklama ve yolsuzluk" suçlamalarıyla 2018'de Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

2013-2014 döneminde gerçekleştirilen 2 milyar dolarlık yolsuzluğa adı karışan Chang, ABD tarafından da dolandırıcılık yaptığı ve rüşvet aldığı iddiasıyla aranıyordu.

Hem ABD hem de Mozambik makamlarınca Güney Afrika'dan iadesi talep edilen Chang, yaklaşık 3 yıldır Gauteng eyaletindeki Modderbee Cezaevi'nde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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Güney Afrika'da hapiste tutulan eski Mozambik Maliye Bakanı Chang'ın iade davası 17 Eylül'e ertelendi - Haberler
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