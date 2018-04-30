Gündüz "Düzce İçin Akademik Çalışma Hazırlatıyoruz"

DÜZCE(İHA) – AK Parti Düzce Milletvekili Aday Adayı Zafer Gündüz "Düzce için akademik çalışma hazırlatıyoruz" dedi.

AK Parti Düzce Milletvekili Aday Adayı İş Adamı Zafer Gündüz basın mensupları ile kahvaltıda bir araya geldi.

İl Başkanı Hikmet Keskin'e aday adaylığı müracaatını coşkulu bir kalabalık eşliğinde teslim eden ve "24 Haziran'da Düzce'm için ben de varım" diyen Gündüz, aday adaylığı süreci ve Milletvekili olması durumunda hedeflerini basın mensuplarıyla paylaştı.

İlk olarak Tüm Düzce Halkının Berat Kandilini tebrik ederek sözlerine başlayan Gündüz, çalışanların 1 Mayıs İşçi Bayramını da kutladı.

Düzce'nin Marka şehir olmayı hak ettiğini ve bu yönde uzun zamandır bir çalışma yürüttüklerini belirten Ak Parti Düzce Milletvekili Aday Adayı Zafer Gündüz bu Noktada Sakarya Üniversitesi ile akademik bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Seçilmesi durumunda bu çalışmayı hayata geçirmeyi çok istediğini belirten Gündüz, "Düzce bizim ve gelecekte çocuklarımızın da yaşayacağı bir yer olacak. Biz Düzceliyiz. Düzce'mizi seviyoruz ve Düzce'mizin de hem şehirleşme anlamında hem de alt yapı ve üst yapı mimarisiyle istenilen düzeye gelmesini istiyoruz. Bu noktada Düzce Belediyesi'ne büyük görevler düşüyor. Hem imar hem de fen işlerine büyük görevler düşüyor. Bizler seçilirsek Düzce Belediyesine de bu noktada destek ve katkılar vereceğiz" dedi.

Ana geçim kaynağı fındık olan bölge halkına da seslenen Güzdüz, "İnşallah bu Noktada bizlerin de çalışmaları var. Mağduriyeti çok iyi biliyorum. Bu Çalışmaları inşallah Milletvekilliği döneminde hayata geçirmek arzusundayım" dedi.

Zafer Gündüz kimdir ?

1977 Tirebolu Doğumlu olan Zafer Gündüz, ilk, ortaokul ve Liseyi Düzce'de okudu. 2002 yılında Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Gündüz; Sakarya Üniversitesi'nde Yüksek Lisansını tamamladı. Gazetecilik mesleği ile iş hayatına atılan Güzdüz 2007 Yılında Gayrimenkul Şirketinde görev aldı. Sonrasında kendi şirketini kurarak İş Dünyasına giren Gündüz, halen Düzce'de İnşaat sektöründe hizmet vermeye devam etmektedir. 2013 yılından bu yana Ak Parti Üyesi olan Gündüz evli ve bir çocuk babası. - DÜZCE