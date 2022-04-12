Zaralı çiftçilere ucuz toprak analizi imkanı

SİVAS (AA) - Zaralı çiftçiler, Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (SCÜ) ucuz maliyetli toprak analizi yaptırabilecek.

Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Toprak ve Su Analiz Laboratuvarı'nı ziyaret eden Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, laboratuvar sorumlusu Doç. Dr. Ahmet Demirbaş ile görüştü.

Görüşme sonunda Zara ilçesinde ikamet eden oda üyesi çiftçiler için ucuz maliyetli toprak analizi anlaşması sağlandı.

Oda olarak çiftçilerin her zaman yanında olduklarını belirten Zeki Şimşek, "2004 yılında ilçemiz çiftçilerinin toprak analizlerini yaptırmıştık. Sivas'ta bugüne kadar bir toprak analiz laboratuvarının olmayışı büyük bir eksiklikti. İki yıl önce Cumhuriyet Üniversitemiz bünyesinde laboratuvar kurulması önemli bir eksikliği gidermiştir. Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız hocamıza, Doç. Dr. Ahmet Demirbaş hocamıza ve emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.