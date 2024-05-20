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Yunus Emre Enstitüsü, Türk kültürünü Romanya'da tanıtıyor

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Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Romanya'da hayata geçirdiği çeşitli projelerle Türk kültürünün tanıtılmasına ve iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlıyor. YEE, Türkiye ile Romanya ilişkilerini geliştirmeye ve Türkiye'nin tanıtılmasına yönelik çalışmaları hakkında yazılı açıklama yaptı. Romanya'daki devlet okullarında Türkçe öğretimi, kardeş okul projesi ve kamu çalışanlarına Türkçe öğretimi gibi projelerle Türk kültürü ve dilinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Romanya'da hayata geçirdiği çeşitli projelerle Türk kültürünün tanıtılmasına ve iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlıyor.

YEE, Türkiye ile Romanya ilişkilerini geliştirmeye ve Türkiye'nin tanıtılmasına yönelik çalışmaları hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki devlet okullarında ocaktan beri "Tercihim Türkçe Projesi" kapsamında Rumen öğrencilere Türkçe öğretiliyor.

YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, proje kapsamında, Türkçenin Bükreş'teki devlet okullarında seçmeli ders olarak sunulduğunu, ocak itibarıyla yaklaşık 422 öğrenciyle pilot uygulamaya geçildiğini belirtti.

Kardeş Okul Projesi ile öğrenci değişimleri ve karşılıklı ziyaretlerle Türk ve Rumen öğrenciler arasındaki kültürel alışverişin artırılmasını hedefleyen projelerin önemli olduğunu dile getiren Ateş, "Proje, Rumen öğrencileri Türkçe ile tanıştırdı. Romanya'nın coğrafi yakınlığı, kültürel benzerlikleri ve stratejik ortaklıkları göz önüne aldığımızda Tercihim Türkçe Projesi büyük önem taşıyor. Romanya devlet okullarında Türkçe dersi ilkokul birinci sınıftan lise sona kadar her sınıfta seçilebilecek." dedi.

Ateş, YEE'nin Romanya'da yürüttüğü "Tercihim Türkçe Projesi" kapsamındaki okullarda düzenlenen kültür-sanat faaliyetlerinin önemine de dikkat çekerek, YEE'nin Türkçeyi öğretmenin yanında Türk kültürünü de tanıtmak için çalışmalar yürüttüğünü vurguladı.

Kamu Çalışanlarına Türkçe Öğretimi Projesi

YEE, Romanya'da, Kamu Çalışanlarına Türkçe Öğretimi Projesi (KATÖP) kapsamında 17'nci dönem kurslarını da başlattı.

Ateş, projenin, Romanya'da başta Savunma, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları olmak üzere pek çok bakanlık, kurum ve kuruluşta görev alan 5 bin 500'den fazla üst düzey yöneticiye Türkçe öğretimi sağladığını belirtti.

Rehberim Türkçe Projesi

YEE tarafından başlatılan "Rehberim Türkçe Projesi" kapsamında, Romanya'daki müze ve ören yerlerindeki bilgi notları, basılı materyaller ve sesli rehberler Türkçeye de çevrildi.

Projeyle Romanya'daki müze ziyaretçilerinin artması ve Türkçe konuşulan ülkelerden gelen turistlerin rahatça gezebilmesi amaçlanıyor.

Ateş, YEE'nin Romanya'daki etkinliklerine işaret ederek, Enstitünün başarılı tanıtım çalışmalarının, Romanya'dan Türkiye'ye gelen turist sayısındaki artışa katkı sağladığını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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