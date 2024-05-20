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Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda tutuklama

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Yozgat'ta uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli tutuklandı. Operasyonda 2 bin 407 uyuşturucu hap ile 20 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen H.K'nin adresine operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında yapılan ev ve işyeri aramasında 2 bin 407 uyuşturucu hap ile 20 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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