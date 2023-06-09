Yozgat'ta 21 yıl 1 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Yozgat'ta, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 21 yıl 1 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti yapma", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etme" ile "hırsızlık" suçlarından hakkında kesinleşmiş 21 yıl 1 ay hapis cezası bulunan R.T'nin, Çekerek ilçesine bağlık Özükavak köyünde mangal kömürü ocaklarında saklandığını tespit etti.

Bölgeye operasyon düzenleyen JASAT ekipleri, R.T'yi yakaladı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.