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Yozgat'ta 21 yıl 1 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Yozgat'ta 21 yıl 1 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Güncel Haberler

Yozgat'ta, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 21 yıl 1 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Yozgat'ta, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 21 yıl 1 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti yapma", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etme" ile "hırsızlık" suçlarından hakkında kesinleşmiş 21 yıl 1 ay hapis cezası bulunan R.T'nin, Çekerek ilçesine bağlık Özükavak köyünde mangal kömürü ocaklarında saklandığını tespit etti.

Bölgeye operasyon düzenleyen JASAT ekipleri, R.T'yi yakaladı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel

Yozgat Güncel Haberler

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