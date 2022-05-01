YOZGAT-BOZDAĞ: DÜNYANIN HİÇBİR ÜLKESİ TÜRKİYE'NİN YARGISINA DA İÇİŞLERİNE DE MÜDAHALE EDEMEZ

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ Almanya'nın, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'ni, Dışişleri Bakanlığına çağırdığını belirterek, "Değil Almanya, dünyanın hiçbir ülkesi, Türkiye'nin yargısına da içişlerine de müdahale edemez. Böyle bir hakkı yoktur. Kimsenin de böyle bir şey haddine değildir" dedi.

AK Parti Yozgat İl teşkilatı tarafından düzenlenen 'Vefa iftarı' programına katılan Bozdağ, burada yaptığı konuşmada Almanya'ya tepki gösterdi. Türkiye'nin tam egemen ve tam bağımsızlığına hiç kimsenin göz dikmesine, müdahale etmesine izin vermediklerini ve vermeyeceklerini ifade eden Bozdağ, "Almanya Türkiye'nin Berlin Büyükelçisini görülmekte olan bir dava nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Bu Almanya'nın, Türkiye'nin içişlerine açık bir müdahale girişimi, buradan bir kez daha Almanya'yı kınıyorum. Değil Almanya, dünyanın hiçbir ülkesi Türkiye'nin yargısına da içişlerine de müdahale edemez. Böyle bir hakkı yoktur. Kimsenin de böyle bir şey haddine değildir" diye konuştu.

'TÜRKİYE NE YAPIYORSA KENDİ HUKUKİ ÇERÇEVESİNDE YAPIYOR'

Bakan Bozdağ, Türkiye'nin içişlerine müdahale etmek için her şeyi bahane ettiklerini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Almanya'da Solingen faciasında, NSU davasında, daha pek çok konuda dünyanın şahit olduğu nice hukuk katliamları oldu, hukuk ayaklar altına alındı, katiller korundu, havanda su dövüldü. Bütün dünya ve Türkiye buna şahit, biz de yakından takip ettik. O zaman hukuk bunların aklına hiç gelmedi. Ama bakıyorsunuz Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmek için her şeyi bahane etmeye gayret ediyorlar. Sana ne ya! Türkiye ne yapıyorsa kendi hukuki çerçevesinde yapıyor. Türk yargısı da bağımsız, kendi bağımsızlığı içerisinde anayasa, kanun ve hukuka bağlı olan bir vicdani kanaatle hükümlerini tesis ediyor. Herkes, Türk yargısının yaptığına da saygı duymak zorundadır. Türk yargısına karşı Almanya'nın, ABD'nin takındığı bu tutumu biz reddediyoruz. Onları uluslararası hukuka uygun davranmaya davet ediyoruz. Türkiye, Almanya'nın veya ABD'nin kaş atmasıyla, büyükelçi çağırmasıyla, açıklamasıyla, bir takım değerlendirmesiyle hizasını ve istikametini değiştirecek bir ülke değildir." (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel