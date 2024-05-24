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YÖK, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yaptı

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği'nde yapılan düzenlemeleri açıkladı. Yeni düzenlemeye göre, Türkiye'de ortaöğrenimini tamamlayan ve yurt dışında tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarını seçen adaylardan denklik başvurusu yaparken Türkiye'deki üniversite sınavında asgari başarı sıralamasını sağladıklarını gösteren sınav sonuç belgesi istenecek.

(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinin tartışılan maddesinde yeniden düzenleme yaptı. Mart ayında değiştirilen yönetmelikteki yeniden yapılan düzenlemeye göre, ortaöğretimlerini Türkiye'de tamamlayan ancak yurt dışında üniversite okuyacak adaylardan tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarını seçenlerin denklik başvurularında, ilgili yılda Türkiye'deki üniversite sınavında bu programların asgari başarı sıralaması şartını sağlamış olduklarını gösterir sınav sonuç belgesi istenecek.

YÖK'ün hazırladığı Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. YÖK, aynı yönetmelikte 15 Mart 2024 tarihinde değişiklik yaparak, "Ortaöğrenimlerini Türkiye'de tamamlayanlardan; Türkiye'de başarı sıralaması şartı aranan programlara denklik müracaatlarında yurtdışı yükseköğretim kurumuna kayıt olunduğu yıl ÖSYM tarafından yapılmış olan merkezi yerleştirme sınavında ilgili programın asgari başarı sıralaması şartını sağlamış olduklarını gösterir sınav sonuç belgesi" isteneceğine ilişkin düzenleme yapmıştı.

Yönetmelikte bugün yapılan değişiklikle, söz konusu programların isimleri belirtildi. Yeni düzenlemede, "Ortaöğrenimlerini Türkiye'de tamamlayanların; Türkiye'de başarı sıralaması şartı aranan tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarına denklik müracaatlarında, 7'nci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen sıralamaya giremeyen yurt dışı yükseköğretim kurumuna kayıt olmaları halinde, ilgili yılda ÖSYM tarafından yapılmış olan merkezi yerleştirme sınavında programın asgari başarı sıralaması şartını sağlamış olduklarını gösterir sınav sonuç belgesi" isteneceği hükmü yer aldı.

Ayrıca, 15 Mart 2024 tarihinde yapılan değişiklikle getirilen "Ortaöğrenimlerini Türkiye'de tamamlayanların; Türkiye'de başarı sıralaması şartı aranan programlara denklik müracaatlarında, yurtdışı yükseköğretim kurumuna kayıt oldukları yılda ÖSYM'nin yapmış olduğu merkezi yerleştirme sınavında, denklik müracaatında bulunulan programın puan türünde asgari başarı sıralaması şartını sağlamayan başvuruları reddedilir" hükmü de söz konusu programların isimleri açık yazılarak yeniden düzenlendi.

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuruya esas diploma programına kayıt yaptıranlar hakkında, yeni düzenleme hükümleri uygulanmayacak.

Diploma denklikleri için Mart ayında yapılan yeni düzenleme

YÖK, mart ayında Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği'nde değişiklik yapmış, ardından bu değişikliğin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi için şu usul ve esasları belinlemişti:

  • Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen üç uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşunda ilk 400'de yer alan yükseköğretim kurumlarının tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programları dahil olmak üzere bütün programlarından mezun olanlar doğrudan denklik alabilecek.
  • Aynı derecelendirme kuruluşlarında ilk 1000'de yer alan üniversiteler için başarı şartı aranan bölümler dahil olmak üzere bütün alanlarda, önceden olduğu gibi denklik müracaatı yapılacak ancak YKS'ye girme zorunluluğu aranmayacak.
  • İlk 1000'de olan üniversitelerin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlardan mezun olanlar denklik için müracaat edecek ve başvuruları daha önce olduğu gibi transkriptlerine göre bireysel olarak incelenerek karar verilecek.
  • İlk 1000 de yar almayan üniversitelerin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarından mezun olanların YKS'ye girme ve başarı şartını yerine getirme zorunluluğu olacak.
  • İlk 1000'de yer almayan bir üniversitenin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlardan mezun olanlar YKS'ye girecek, ilgili programın YKS'deki başarı sıralaması şartını sağlamışlarsa denklik müracaatları kabul edilecek ve transkriptleri dikkate alınarak bireysel olarak inceleme yapılacak.
  • Sadece ilk 1000'de yer almayan üniversitelerin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk bölümlerde okuyacaklar için YKS'ye girme ve başarı şartını yerine getirme zorunluluğu olacak. Diğer bölümler için ise YKS'ye girme zorunluluğu olmayacak.
  • Başarı sıralaması şartı aranmayan programlarla ilgili kısıtlayıcı bir düzenleme uygulanmayacak. Bu alanlarda yapılacak denklik başvurularında önceden olduğu gibi müracaatlar bireysel olarak incelenerek karar verilecek.?

Kaynak: ANKA / Güncel

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