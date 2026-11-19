(TBMM) - Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, vatandaşların elektrik, su, internet, cep telefonu, dijital yayın platformları ve otoyol geçiş ücretleri üzerinden haksız tahsilatlarla karşı karşıya kaldığını belirterek "Fon soygunu bunların yanında devede kulak kalır. Fon soygunundan doğrudan etkilenen kişi sayısı 500 bin. Lakin bu sessiz soygun türleriyle soyulan 86 milyonun tamamıdır" dedi. Digiturk, GSM operatörleri ve HGS uygulamalarını eleştiren Özdağ, "Bu soygun düzeninin direksiyonunda kim ve kimlerin olduğu da belli" diye konuştu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, vatandaşların abonelik ve fatura işlemleri üzerinden haksız tahsilatlarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Elektrik, su, telefon, internet, cep telefonu, doğal gaz, dijital yayın platformları ve GSM şirketlerinin üçüncü parti bilgilendirme hizmetleri üzerinden vatandaşların mağdur edildiğini savunan Özdağ, "86 milyon vatandaşımızın sırtına yüklenen 200 milyar dolar fon soygunu iktidarın boynunda asılı dururken, tüm vatandaşlarımızı tek tek soyduğu halde fon soygunu kadar gündemde yer almayan soygun türlerinden bahsedeceğim bugün. Fon soygunu bunların yanında devede kulak kalır. Fon soygunundan doğrudan etkilenen kişi sayısı 500 bin. Lakin bu sessiz soygun türleriyle soyulan 86 milyonun tamamıdır" dedi.

Vatandaşların haksız tahsilatlara karşı haklarını aramakta zorlandığını belirten Özdağ, "Haksızlığa uğradığı, hukuk dışı şekilde kendisinden para tahsil edildiği, ödeme yapmadığında icra yoluyla evine haciz gönderildiği bir durumda vatandaşımızın hakkını koruyacak bir uygulama maalesef yoktur. Vatandaş 5-10 bin liralık kayba uğradığında mahkemeye dava açamıyor. Dava açsa çok daha büyük masraflara katlanmak zorunda kalacak. En sonunda 'Allah belanızı versin, zehir zıkkım olsun' deyip kendisinden haksız yere tahsil edilen paranın peşini bırakıyor" ifadelerini kullandı.

Özdağ, bu uygulamalardan iktidarı sorumlu tutarak "Milletimizi bu dev şirketlere soyduran elin sahibi, ülkeyi yöneten iktidar partisidir. Fon soygununda suçüstü yakalandıkları için kaçamadılar ama bu milleti yıllardır bir avuç şirkete faturalar yoluyla soydurmaktadırlar. Vatandaşımız maalesef sahipsizdir" diye konuştu.

ÖZDAĞ'DAN DİGİTURK'E TEPKİ

Özdağ, dijital yayın platformu Digiturk'ün abonelik ve iptal işlemlerine ilişkin uygulamalarını eleştirdi. Aboneliğin telefon görüşmesiyle kolayca başlatılabildiğini ancak sonlandırılmasının zor olduğunu söyleyen Özdağ, kendi yaşadığı bir olayı da anlattı.

Digiturk'ün kendisini taahhüt süresinin bitmesine aylar kala arayarak yeni tarife teklifinde bulunduğunu belirten Özdağ, mevcut aboneliği için 899 lira ödediğini, taahhüt süresi sonunda ücretin 2 bin liranın üzerine çıkarılacağının, yeni taahhüt vermesi halinde ise 1400 lira ödeyeceğinin söylendiğini aktardı.

Özdağ, görüşmede yeni taahhüdün hemen başlatılmak istendiğini belirterek, şunları söyledi:

"Şubat ayında benim sürem bitiyor. Şubat'tan sonra mı başlayacaksınız? 'Hayır' dedi, 'Şimdi başlayacaksınız.' Siz 7-8 ay önce benimle bir daha görüşmüştünüz. Şimdi 5 ay kala süreme tekrar görüşüyorsunuz ve bu 5 ayın parasını da fazladan alacaksınız. Artı bir de Şubat ayından, 2028 Şubat'a kadar da beni abone yapacaksınız 2029 Şubat'a kadar. Sonra ben çıkmak istesem de çıkamayacağım."

Bu uygulamaya tepki göstererek konuyu çeşitli platformlarda gündeme getirdiğini ifade eden Özdağ, ilgili bakanlığa seslenerek, "Ya bakan, sen bakan mısın, kör müsün ya? Niye beni aramıyorsun? Niye bir demeç vermiyorsun? Siz kendinizi Ali Kıran Başkesen mi zannediyorsunuz? Siz layüsel misiniz? Siz millet adına hükümet olmadınız mı? Bu devlet sizin değil. Devleti size emanet kıldık biz. Devleti size emanet verdik. Siz sadece hükümetsiniz ve milletin hukukunu korumakla mükellefsiniz" dedi.

Digiturk'ün iptal işlemlerine ilişkin internet sitesinde e-Devlet dahil farklı başvuru yolları gösterdiğini, yazılı talebin ulaşmasından itibaren yedi gün içinde üyeliğin kapatılacağını belirttiğini aktaran Özdağ, başvuru sonrasında 24 saat içinde mesaj gelmemesi halinde abonelerden taleplerini yenilemelerinin istendiğini söyledi.

Bu uygulamanın vatandaşları mağdur ettiğini savunan Özdağ, "Vatandaş e-Devlet üzerinden başvurduğunda elindeki tarihli kayıt ne işe yarayacak? Şirketin ekranında bir işlem görülmedi diye vatandaş niye yeni iptal işlemi başlatsın? Bu arada geçen sürede niye fazladan fatura ödesin, para ödesin?" ifadelerini kullandı.

Digiturk abonelerinin şikayetlerinden örnekler de veren Özdağ, ekim ayında bir internet abonesinin arızanın giderilmemesi üzerine aboneliğini iptal ettirmek istediğini, kendisine cayma bedeli alınmayacağı söylenmesine rağmen bir ay sonra 4 bin 424 liralık cayma bedelli fatura gönderildiğini anlattı.

Bir başka abonenin ise tüketici hakem heyetinin 2 bin 418 lira 88 kuruşluk iade kararı vermesine rağmen şirkete ulaşamadığını aktaran Özdağ, Ticaret Bakanlığına ulaşan başka bir dosyada da üç aylık uzatma için 597 lira teklif edildiğini, hediye olarak sunulan bir paket için daha sonra taahhüt yenilenmemesi durumunda 1100 lira fatura çıkarılacağının bildirildiğini söyledi.

Reklam Kurulunun ilk görüşmede bu bilginin açıklanmadığını tespit ettiğini belirten Özdağ, "Müşteriye telefonda 'hediye' deyip sonra 'yenilemezsen parasını alırım' diyor. Bu nasıl bir utanmazlık? Nasıl bir aymazlık? Nasıl bir yüz kızarmaması?" diye konuştu.

Özdağ, Digiturk'e yönelik şikayetlerin ilgili bakanlıklar tarafından dikkate alınmadığını ileri sürerek, "Böyle bir şirket olabilir mi arkadaşlar? Müşterisine kumpas kuran, müşterisini aldatmaya çalışan bir şirket olabilir mi? Ve bu şirketin yaptıklarını sağır sultan duyuyor fakat hükümet duymuyor. Ticaret Bakanı duymuyor. Hazine ve Maliye Bakanı duymuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı duymuyor. Sayın Cumhurbaşkanı duymuyor" dedi.

GSM OPERATÖRLERİNİN TAAHHÜTSÜZ TARİFELERİNİ ELEŞTİRDİ

Cep telefonu operatörlerinin tarife fiyatlarını da eleştiren Özdağ, Vodafone ve Turkcell'in internet sitelerinde yer alan paket fiyatlarını karşılaştırdı.

Vodafone'un 30 GB internet içeren paketini 12 dönem için aylık 565 liradan sunduğunu, aynı paketin taahhütsüz fiyatının 1600 lira olduğunu belirten Özdağ, Turkcell'in 25 GB internet içeren paketinde ise 12 dönemlik fiyatın 600 lira, taahhütsüz fiyatın 1100 lira olduğunu söyledi. Özdağ, "Hem bu şirketlerin yöneticilerine hem de BTK'ye soruyorum: Bu taahhütsüz fiyatlardan gerçekten kaç aboneye satış yapılıyor? Taahhüt vermek istemeyen vatandaşa aynı hizmeti 3-4 katına nasıl satabiliyorsunuz?" diye sordu.

Bu fiyatlandırmanın vatandaşın başka operatöre geçmesini engellemek amacı taşıdığını savunan Özdağ, "Bu nasıl bir vicdansızlık? Bu nasıl bir ahlaksızlık? Buna hizmet denemez. Bu açık seçik bir soygun uygulamasıdır. Vatandaş hizmetten memnun kalmazsa başka operatöre geçmesin diye fahiş cayma bedelleri ödemek için kurgulanmış bir soygun yöntemidir bu" ifadelerini kullandı.

Türk Telekom ve Turkcell'in yönetiminde iktidar tarafından atanan isimlerin bulunduğunu söyleyen Özdağ, Türkiye Varlık Fonu'nun Turkcell'in yüzde 26,2'sine, Türk Telekom'un ise yüzde 61,68'ine sahip olduğunu belirtti. Özdağ, "İşte bu yüzden vatandaşlarımızın bu şirketlerle ilgili şikayetleri dikkate alınmıyor. Bu fahiş fiyatlandırmayı yapanlar da bizzat bu iktidar tarafından atanan kişilerdir. Denetlenmeyen bu tarife ücretlendirmelerinin vatandaşımıza maliyeti korkunç seviyelerdedir. Paket aşım ücretleri, cayma bedelleri ve benzeri ad altında ihdas ettikleri yöntemlerle milletimizi soyup soğana çevirmektedirler" dedi.

FRANSA VE ALMANYA'DAKİ TARİFELERİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Fransa ve Almanya'daki cep telefonu tarifelerini de Türkiye ile karşılaştıran Özdağ, Fransa'da 20 GB internet ve sınırsız yurt dışı arama içeren taahhütsüz bir paketin temel paketle birlikte aylık 9,99 avroya, Almanya'da ise 25 GB internet ve sınırsız konuşma içeren bir paketin 8,99 avroya sunulduğunu söyledi.

Bu ülkelerdeki bazı şirketlerin abonelerine iki yıllık kullanım süresi için telefon hediye ettiğini belirten Özdağ, Türkiye'deki uygulamaya ilişkin, "Bizdekiler de 20 bin liralık telefonu 35 bin liraya faturaya ek ödemeyle satıyor" dedi.

Fransa ve Almanya'da iletişim giderlerinin ortalama maaşın 200'de biri seviyesinde olduğunu, Türkiye'de ise bu oranın yüzde 3'e ulaştığını ifade eden Özdağ, "Arada yaklaşık 6 kat fark vardır. Telefona ödenen paralar 1'e 3, faturalara ödenen paralar 1'e 6, vergilere ödenen paralar 1'e 5. Bu milletin günahı nedir arkadaş? Niye bu millete her şeyi zehir ediyorsunuz? Bu milletin azıcık nefes almaya, insan gibi yaşamaya, hakkının, hukukunun korunmasına hakkı yok mu?" diye konuştu.

HGS CEZALARINA TEPKİ: 500 LİRALIK GEÇİŞ 20-30 BİN LİRAYA ÇIKIYOR

Karayolları Genel Müdürlüğünün otoyol geçiş ücretlerine ilişkin uygulamasını da eleştiren Özdağ, kurumun sorgulama sayfasında son 15 güne ait geçişlerin henüz ekrana yansımamış olabileceği uyarısının yer aldığını belirterek "Vatandaş 15 gün içinde göremediği geçiş ücretini nasıl 15 gün içinde ödeyecek de cezaya düşmeyecek? Siz milletin aklıyla alay mı ediyorsunuz? Nasıl bir ahlaksız yöntemdir? 15 gün sonra görebileceğim bir faturanın 15 günlük ödeme süresini geçirdiğim için ceza ödemek zorunda mı kalacağım?" ifadelerini kullandı.

E-Devlet'te borç görünmediği halde icra takibiyle borcundan haberdar olduğunu söyleyen vatandaşların bulunduğunu belirten Özdağ, 15 günlük ödeme süresi geçtikten sonra geçiş ücretine yüzde 100, 2,5 ay sonra ise yüzde 400 ceza uygulandığını söyledi.

İcra ve avukatlık masraflarının da eklendiğini belirten Özdağ, "Vatandaşın 500 liralık geçiş ücreti 20-30 bin liralık bir bedel olarak karşısına çıkarılıyor. 2,5 ayda yüzde 400 ceza bedeli dünyanın neresinde görülmüş? Aziz Türkiye Cumhuriyeti devletinin aziz vatandaşı, bu HGS soygun düzenini işleten PTT kimin kontrolünde? O da Türkiye Varlık Fonu'nda. Yani bu sistemi işletenler de iktidarın atadıkları" dedi.

TOKİ İÇİN ARAŞTIRMA ÖNERGESİ VERECEĞİNİ AÇIKLADI

Özdağ, basın toplantısında TOKİ'nin konut projelerine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Avrupa Birliği'nin TOKİ'yle ilgili uyarıları bulunduğunu söyleyen Özdağ, konut ihalelerinde müteahhitler ve taşeronlar üzerinden oluşan maliyet artışlarının araştırılması gerektiğini savundu.

TOKİ projelerinde bir müteahhidin aldığı ihaleyi başka bir taşerona devrettiğini, bu süreçte birden fazla şirketin kar elde ettiğini öne süren Özdağ, bunun konut maliyetlerini artırdığını söyledi.

2019 yılında açıklanan 100 bin konut projesi ile 2023 yılında duyurulan 500 bin konut, 250 bin arsa ve 50 bin iş yeri projelerinin de takipçisi olduğunu belirten Özdağ, yeni 500 bin kiralık konut projesi kapsamında başvurulardan alınan ücretlere dikkati çekerek "Ayrıca bir de 500 bin kiralık konutlar yapacaklarmış, onların kuraları çekiliyormuş. Aldıkları bir de paralar var önden, önceden aldıkları abonelik, üyelik paraları var: 1000 lira, 500 lira ve 7 milyon kişi, 10 milyon kişi müracaat ediyor. Hesaplayın bakalım 1000 lirayla 10 milyonu... Bunlar çok büyük paralar. TOKİ'deki olup bitenleri araştırmak üzere bir araştırma önergesi veriyorum. Bakalım ne diyecekler" ifadelerini kullandı.

"BU SOYGUN DÜZENİNİN DİREKSİYONUNDA KİM OLDUĞU BELLİ"

Vatandaşların fahiş vergiler, faturalar, cezalar, harçlar, primler ve aidatlarla karşı karşıya bırakıldığını savunan Özdağ, mevcut düzenin değişmesi gerektiğini söyledi.

Fon soygununun daha büyük bir tablonun yalnızca görünen kısmı olduğunu belirten Özdağ, Amerika'daki MSCI denetim mekanizmasının uyarısı olmasaydı fon işlemlerinden haberdar olunamayacağını ileri sürdü. Özdağ, Türkiye'nin 2027-2028 yıllarında ödeyeceği faiz miktarının 4 trilyon lira olduğunu belirterek, bütçenin ise 27-28 trilyon lira civarında olduğunu söyledi. Özdağ, "Oysa perdenin arkasında dönen soygun düzeni fonda ortaya çıkandan çok daha büyük, biraz önce anlattıklarım da çok daha vahim boyutlardadır" dedi.

İktidarı eleştiren Özdağ, "Bu soygun düzeninin direksiyonunda kim ve kimlerin olduğu da belli. Bu iktidar partisi sandıkta tasfiye edilmeden, bu devletin kurumlarına çöreklenerek milletin hazinesini talan edenler defedilmeden, milletimizin refaha kavuşması, saadete ermesi, rahat nefes alması, kazancında bereket görmesi mümkün değildir" diye konuştu.

Konuşmasının sonunda emeklilere ve memurlara yapılması beklenen zammı gündeme getiren Özdağ, emeklilerin 3,5 yıldır yaşadığı ekonomik sorunlara dikkat çekti. Memurlara seyyanen zam yapılırken emeklilere aynı uygulamanın yapılmadığını belirten Özdağ, "Size kaşıkla verirler ve başkalarının dediği gibi kaşıkla verip kepçeyle alırlar; yok, yok, bunlar tencereyle alırlar, yok, yok, kazanlarla alırlar, kazanlarla. Unutma, aldanma ve bunlara gereken dersi ver diyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA