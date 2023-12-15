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Yavru aslan yol kenarına bırakıldı, jandarma harekete geçti

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Şanlıurfa- Siverek kara yolunda yapılan aramalarda bitkin düşmüş bir yavru aslan bulundu. Ancak yavru aslan, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülürken hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, aslanın kim ya da kimler tarafından bırakıldığını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yol kenarına yavru aslan bırakıldığı ihbarı, jandarmayı harekete geçirdi (2)

Jandarma ekipleri, ihbar üzerine Şanlıurfa- Siverek kara yolunun 7'nci kilometresinde arazilerde yaptığı aramalarda yavru aslanı buldu. Bitkin düştüğü belirlenen ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülmek istenen yavru aslan, bir süre sonra öldü. Ekipler, yavru aslanın kim ya da kimler tarafından bırakıldığının belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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