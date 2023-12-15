Haberler ›› Güncel ›› Yavru aslan yol kenarına bırakıldı, jandarma harekete geçti

Yavru aslan yol kenarına bırakıldı, jandarma harekete geçti

15 Aralık 2023 16:45 Güncelleme: 16:47 Abone Ol

Şanlıurfa- Siverek kara yolunda yapılan aramalarda bitkin düşmüş bir yavru aslan bulundu. Ancak yavru aslan, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülürken hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, aslanın kim ya da kimler tarafından bırakıldığını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.