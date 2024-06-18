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Kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak

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Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurban Bayramı nedeniyle üreticiler tarafından hayvan pazarlarına getirilen ancak satılamayan kurbanların Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını duyurdu. Başvurular gerekli evraklarla birlikte 20-28 Haziran tarihleri arasında en yakın ESK Kombina Müdürlüklerine yapılacak. Fiyat listesini de yayımlayan bakanlık hayvanlarını satan üreticilere ödemelerin ise en geç 3 iş günü yapılacağını duyurdu.

Kurbanlık hayvanlarını satmak için pazara getiren üreticilerin satamadığı hayvanlar, üreticilerin bakım, besleme ve taşıma maliyeti dikkate alınarak oluşturulan Kurbanlık Hayvanların Alım Tarifesinden karkas et olarak Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından alınacak.

ÖDEMELER EN GEÇ 3 İŞ GÜNÜ İÇİNDE YAPILACAK

Hayvanlarını ESK'ye satan üreticilere ödemelerin en geç 3 (üç) iş günü içinde yapılacağı ifade edilirken, üreticilere kolaylık sağlamak için, hayvanlar bulundukları yere en yakın kesimhanede kestirilebilecek.

MÜRACAAT TARİHİ 20-28 HAZİRAN

Hayvanlarını satmak isteyen üreticilerin, 20-28 Haziran tarihleri arasında en yakın ESK Kombina Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekecek. Üreticilerin hayvanlarına ait kimlik bilgileri, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince kurban satışı için verilen sevk raporları, kurban pazar yeri giriş ve kira belgesiyle başvurmaları yeterli olacak.

ALINACAK HAYVANLARIN FİYATLARI DA BELLİ OLDU

İlgili kombina müdürlüğü tarafından TÜRKVET sistemi üzerinde gerekli kontroller yapıldıktan sonra, ESK'nin Hayvan Alım Kriterleri ve Uygulama Esasları Talimatları doğrultusunda hayvanlar karkas et olarak satın alınacak. ESK'nin cari alım ile Kurbanlık Hayvanların Alım Tarifesinden alınacak hayvanların fiyatları şu şekilde:

Kurban pazarlarında satılamayan kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacak

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı Et ve Süt Kurumu Kurban Bayramı Kurban Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

Kenan UZUNTAŞ:

Her zaman ki ihanet planı

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Orhan Kocaman:

insanların 2 . 3 indirim yapmazsiniz. et balik kurumlarina verirsiniz geri goturmekek için . bizlere verilen fiyatlari sanki veriyor. .bizle yapilan pazarligi yapinda gorelim. adamlar kilo bazinda aliyor siz komple bazinda millete fiyat veriyorsunuz .ki bize guncel fiyat listesi onlara .kurtarmaz hesabinda alırlar .bazen basen hoşuma gidiyor pişmanlık yasatiyor sizlere

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LEVENT KAVCI null:

22000 hisseye girdiğim büyükbaş bayramın 1.günü pazarda 17000 tl bu kadar olmaz

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akif null:

Günaydın. Bu yıllardır böyleydi. Kesim alanınız varsa. Kesecek kasap ve ekibiniz varsa veya siz keseceksiniz en mantıklı olan 1. gün sabah almaktır.

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Casus:

Hisseli kurbanlık ticaretten ve insanların kendilerini aldatmaktan başka hiçbir şey değildir!

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Veli Tugay null:

vatandaşa 2 katına sattılar sonrada ...

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Cafer Kılıçaslan:

3 kuruşa alırlar

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