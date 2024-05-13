Yalova'da 35 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi
Yalova'nın Armutlu ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı ve 35 bin dolu makaron ele geçirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasal olmayan yollardan temin edilen sigaranın piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı. Operasyon sonucunda şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Yalova'nın Armutlu ilçesinde 2 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 35 bin dolu makaron ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışmalar sonucunda K.B. ve D.K'nin yasal olmayan yollardan temin ettikleri sigarayı ilçede piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.
Kapaklı köyü yakınlarında K.B. ve D.K'nin içinde bulunduğu otomobili durduran ekipler, yaptıkları aramada 35 bin içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirdi.
Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.